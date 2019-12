Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat, astăzi, că numărul turiștilor din județ din acest an se apropie de 500.000. „Ne apropiem de 500.000 de turiști în acest an în județul Suceava și acesta este un lucru extraordinar de bun. Eu sper să se pună de acord instituțiile care inventariază și raportează aceste cifre, dar cam aici ne situăm”, a declarat Gheorghe Flutur în conferința de presă în care a prezentat bilanțul pentru acest an. Șeful administrației județene a spus că la finalul lunii noiembrie numărul turiștilor din județul Suceava era de peste 460.000. „In acest motiv spun că ne apropiem de jumătate de milion de turiști. Și dacă vremea va fi frumoasă și va ninge puțin poate vom depăși jumătate de milion de turiști, ceea ce înseamnă mult pentru județul Suceava”, a mai precizat Gheorghe Flutur.