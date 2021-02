Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a declarat că atât el, cât și și instituția pe care o conduce se luptă cu toată forța pentru ca Autostrada A7 să fie inclusă la finanțare cu fonduri europene în Planul Național de Redresare și Reziliență, iar aceasta să fie construită până la Siret și nu până la Pașcani. „Pentru Autostrada 7 noi trebuie să ne luptăm și ne luptăm cu toată forța pentru a fi prinsă în Planul Național de Redresare şi Reziliență. Au fost diverse voci. Și țin minte că ministrul Bode spunea da, până la Siret, unii spun până la Pașcani și vedem mai departe. De unde vine asta? De la faptul că lotul Ploiești – Pașcani are un an jumătate avantaj înaintea noastră pentru că așa au dat drumul atunci. Au scos la licitație studiile de fezabilitate cu un an jumătate înainte a ceea ce am făcut noi abia anul trecut. Dar se poate recupera”, a spus Flutur la finalul şedinţei de astăzi a Consiliului Judeţean. El consideră că Autostrada A7 va fi prinsă oricum în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. „Eu îmi doresc să fie până la Siret. În fiecare an PNRR se actualizează. Şi ne luptăm pentru că autostrada A7 este necesară ca aerul. Este coloana vertebrală a Moldovei, la granița de Est a Europei. Și îi chemăm la discuții pe cei care fac acum traseele. Sunt vreo șapte variante, dar se conturează două variante finale”, a spus preşedintele Consiliului Judeţean Suceava.

El a făcut referire şi la centurile ocolitoare de pe traseul Autostrăzii Nordului, spre Ardeal. „La centurile ocolitoare aceeași problemă. Noi ne-am asumat să facem o unitate de implementare, să le facem noi o parte dintre ele”, a amintit șeful administrației județene. Gheorghe Flutur a declarat că este foarte hotărât ca prin Consiliului Județean să aloce fonduri pentru studiile de fezabilitate necesare șoselelor de centură de pe traseul Autostrăzii Nordului, respectiv Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei. „Asta deoarece dacă le lăsăm pe CNAIR durează mai mult. Și astfel putem câștiga timp, pentru că ne dau banii înapoi după aceea. Și astfel să putem da drumul la una, două, trei centuri ocolitoare”, a mai declarat Flutur.