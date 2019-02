Președintele PNL al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, se declară „extrem de îngrijorat” de sumele din TVA prevăzute în proiectul bugetului de stat pe 2019 pentru reabilitarea drumurilor județene din județul nostru. El a afirmat că este vorba de 7,3 milioane de lei, cam la jumătate față de anul trecut, în condițiile în care a fost o iarnă grea, iar multe drumuri s-au stricat. Președintele Flutur a apreciat că este o mare nedreptate făcută Sucevei, dat fiind faptul că rețeaua de drumuri județene însumează 1.130 de kilometri. El a menționat că, de exemplu, Covasna, cu o rețea de drumuri județene de 368 de kilometri ar urma să primească 22 de milioane de lei, iar Teleormanul, cu o rețea de drumuri județene de 800 de kilometri, va beneficia de 10 milioane. Gheorghe Flutur a spus că unul din amendamentele parlamentarilor PNL de Suceava la proiectul bugetului central vizează suplimentarea fondurilor pentru drumurile județene de-aici.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating