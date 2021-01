Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, vineri, că varianta optimă care s-ar contura pentru traseul viitoarei autostrăzi A 7, pe teritoriul județului Suceava, ar face o legătură a centrelor populate de la Dolhasca, Fălticeni, Suceava și zona Siret – Rădăuți. Mai mult, Gheorghe Flutur a spus că un astfel de traseu rezolva și problema a două centuri ocolitoare, cea de la Fălticeni și cea de la Suceava. ”Asta deoarece varianta discutată ar rezolva această problemă pentru municipiul Fălticeni, dar și centura ocolitoare, de est, a municipiului Suceava. care ar rezolva în cea mai mare parte traseul care a fost propus de primărie, pe zona Ipotești – Salcea. În felul acesta deservim partea cea mai populată a județului Suceava, partea de Est. De asemenea, traseul discutat se apropie traseul foarte mult și de granița cu județul Botoșani. În felul acesta se facilitează și populației din județul Botoșani să beneficieze de autostrada A7 în condiții foarte avantajoase”, a spus Gheorghe Flutur. El a făcut aceste afirmații în urma unei întâlniri care a avut loc, astăzi, la Palatul Administrativ, în care au fost discutate variantele posibile ale traseului Autostrăzii A7, Siret – Suceava – Pașcani – București.

Gheorghe Flutur a arătat că la ședință au participat reprezentanții CNAIR de la Ministerul Transporturilor, firmele de proiectare care lucrează la proiectul autostrăzii, primarul Sucevei, Ion Lungu, primarii localităților de pe acest traseu și șefii instituțiilor deconcentrate din județul Suceava care au legătură cu acest proiect, printre care cei de la Apele Române, Romsilva, Ariile Protejate, Garda de Mediu, Direcția de Cultură, Poliția Suceava „Astăzi la Consiliul Județean Suceava a avut loc a doua întâlnire pentru stabilirea traseului Autostrăzii A7 Siret – Suceava – Dolhasca – Pașcani – București. În cadrul ședinței au fost prezentate, a doua oară, variantele de traseu și am fost rugat să ne spunem părerea. aș spune o concluzie. Majoritatea celor care au luat cuvântul au opinat că trebuie să trecem prin cele trei puncte obligatorii: intrarea în județ, la Dolhasca, municipiul Suceava și orașul Siret ca punct terminal al autostrăzii. Poziția mea a fost că e bine de luat în calcul varianta care vine de la Dolhasca, se aproape de municipiul Fălticeni și apoi vine spre municipiul Suceava, undeva la est de Suceava și traversează DN 29 Suceava – Botoșani, prin zona Salcea. De ce am opinat pentru această variantă? Pentru că în felul acesta am rezolva și centura ocolitoare a municipiului Fălticeni, pe de o parte, iar pe de altă parte discutăm de o zonă populată, pentru că sunt câteva zeci de mii de locuitori și s-ar scurta distanța până la viitoarea autostradă de la Fălticeni și din împrejurimile acestui municipiu. Pe de altă parte, este obligatoriu să fim cât mai aproape de municipiul Suceava și de aeroport și atunci proiectanții au prezentat variante cu un nod undeva în zona Burdujeni, deasupra drumului național care leagă Suceava de Botoșani. Un nod de descărcare atât pentru aeroport cât și pentru municipiul Suceava. Apoi, sunt câteva variante prin estul județului Suceava, pe valea Siretului spre orașul Siret. Sigur, nu s-a fixat astăzi o variantă, dar foarte important este să fie implicate toate structurile și în primul rând primarii, pentru că se va ține seama de podurile peste râuri, Suceava, Siret și afluenți, de liniile de înaltă și medie tensiune, rețelele de gaze naturale, intersecții cu drumuri naționale și județene, zone cu arii protejate, păduri sau rezervații care protejează diferite specii vegetale sau animale. Și toate acestea trebuie luate în calcul și în primul rând va trebui să se țină seama de costuri. Sunt optimist. Am cerut proiectanților să grăbească și să ne prezinte o variantă finală. Și m-am bucurat că cei de la Direcția de Cultură au cerut să intre cât mai repede la treabă pentru a face săpături pentru descărcări posibile arheologice. Și am văzut că instituțiile deconcentrate sunt foarte determinate să pună umărul”, a spus președintele CJ Suceava. Gheorghe Flutur a mai adăugat că reprezentanții de la București ai Ministerului Transporturilor au apreciat că la Suceava este o echipă de oameni care își dorește enorm de mult să se construiască această autostradă A7 care să lege Nordul Țării, Suceava, Botoșani, de București.