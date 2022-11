Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, consideră că întâlnirea între premierii Ucrainei și României la deschiderea punctului de trecere a frontierei de la Vicovu de Sus-Crasna este una istorică.

”Am avut discuții cu premierul Nicolae Ciucă și cu primarii din zona de frontieră din județul Suceava. De asemenea, am discutat cu guvernatorul Regiunii Cernăuți și cu reprezentanții Guvernului de la Kiev. Am convenit asupra unor priorități privind județul Suceava. În primul rând, deschiderea punctului de trecere a frontierei Climăuți – Fântâna Albă, unde noi, partea română, am asfaltat anii trecuți drumul către acest punct, mai avem un tronson de 400 de metri pe care îl avem în vedere, iar punctul vamal este finalizat. Partea ucraineană a promis că va bugeta construirea punctului vamal pe partea lor. Acolo este de interes și realizarea unui hub dat fiind apropierea de Stația CFR Vadu Siret. De asemenea, am convenit cu privire la deschiderea punctul de trecere a frontierei Ulma – Rusca, pe partea română punctul este deja construit și mai aveam circa 1 km de drum până în vamă, pe care îl avem în vedere, urmând că partea ucraineană să realizeze punctul vamal și tronsonul de drum aferent.

Am mai discutat despre construirea punctului de trecere a frontierei Izvoarele Sucevei – Shepit unde atât partea română cât și partea ucraineană au început deja modernizarea drumurilor aferente. Vom avea o întâlnire de lucru foarte curând cu partea ucraineană pentru a analiza stadiul în care se află proiectele discutate. La întâlnire au participat Bogdan Mihei, șeful Vămilor Române și Irinel Ionel Scrioşteanu, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor. România mai face un pas important în relația cu Ucraina, deschizând primul punct de frontieră și convenind asupra deschiderii a încă 3 PFT: Climăuti, Ulma și Izvoarele Sucevei. Trebuie să privim cu optimism, ca o oportunitate de dezvoltare a localităților din județul Suceava limitrofe cu frontiera Ucrainei. Am cerut primarilor să identifice suprafețe de teren pentru înființarea de parcuri industriale pentru că zona va deveni extrem de atractivă din punct de vedere al dezvoltării economice”, a declarat Flutur.