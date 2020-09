Actualul președinte al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a câștigat în mod categoric alegerile pentru un nou mandat, având în față o diferență de aproximativ 10 procente față de următorul clasat, candidatul PSD Mirela Adomnicăi. Din rezultatele provizorii reiese că Gheorghe Flutur are peste 41% din voturile exprimate pentru președinția Consiliului Județean Suceava. DE precizat că după o simulare a distribuirii mandatelor, PNL ar urma să aibă nu mai puțin de 18 consilieri județeni, PSD – 13 și PMP – 5. Asta înseamnă că PNL va avea majoritatea în Consiliul Județean, având și votul lui Gheorghe Flutur.

Având în vedere această structură a Consiliului Județean, viitorii vicepreședinți ai acestei instituții ar urma să fie Cristinel Crețu și Neculai Barbă. Cei doi au fost propuși și sunt susținuți pentru aceste funcții de către Gheorghe Flutur.