Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, s-a declarat încrezător că liberalii vor obține un rezultat foarte bun la alegerile locale. „Aș vrea să avem puțină răbdare să primim rezultatele și numărătoarea paralelă din județ, dar la cald pot să spun câteva cuvinte. Prezența este bună la Suceava. Suntem aproape pe media pe țară. 274.000 de alegători s-au prezentat la vot și le mulțumesc sucevenilor că au venit astăzi la vot. Am speranța că vom face un scor foarte bun, noi PNL la Suceava, atât la primării, cât și la Consiliul Județean. De asemenea am încredere că vom merge cu un scor foarte bun și vom fi primii și la alegerile parlamentare ca să putem guverna. Am făcut o campanie civilizată, o campanie cu soluții. Vreau să mulțumesc echipei de campanie a PNL, să mulțumesc candidaților, parlamentarilor. Eu sunt foarte optimist pentru că am văzut prezența la vot și dacă vreți am văzut prezența la vot în fiefurile PNL care mă fac încrezător că în seara asta vom avea un scor foarte bun, atât la primării cât și la Consiliul Județean”, a spus Gheorghe Flutur.

De asemenea, Ion Lungu a precizat că este optimist că PNL va câștiga alegerile în municipiul Suceava. „Îmi pare rău că nu a ieșit mai multă lume la vot. Cu toate eforturile pe care le-am făcut, cu toate măsurile luate în secțiile de votare. Totuși cred că este o caracteristică generală, dacă mă uit la zona Moldova. Eu rămân optimist că vom câștiga și sigur că și eu vreau să mulțumesc domnului președinte pentru echipa pe care am făcut-o și în mod special domnului deputat Ioan Balan”, a spus Ion Lungu.