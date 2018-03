Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, sâmbătă, la întâlnirea regională Nord-Est a PNL că liberalii trebuie să fie uniţi pentru a putea câştiga viitoarele alegeri. În discursul său de la întâlnirea liberalilor din această zonă a ţării, Gheorghe Flutur, a precizat că PNL a adoptat rezoluţia „Uniţi, ridicăm Moldova”, în timp ce PSD a promovat proiectul socialist „Split Moldova”.

În debutul discursului său, Gheorghe Flutur a subliniat faptul că PNL are nevoie de o revigorare, iar pentru a câştiga alegerile liberalii trebuie să se organizeze mult mai bine. „PNL are nevoie de o revigorare. Trebuie o speranţă, o nădejde şi trebuie să se întâmple ceva. Duminica trecută PNL s-a întâlnit şi cel puţin două lucruri foarte importante s-au întâmplat. PNL şi-a desemnat candidatura pentru preşedintele României, prin domnul Klaus Iohannis, pentru anul viitor, dar şi candidatura pentru preşedintele PNL, Ludovic Orban, pentru funcţia de premier. Dar trebuie să fim realişti pentru că este treabă. Pentru că putem vorbi multe, dar primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne organizăm, sau să ne organizăm şi mai bine. Să ne uităm în ochi unii la alţii să vedem ce am greşit în 2016 când l-am lăsat pe Dragnea să facă aşa un scor. Să vedem dacă fuziunea între PNL şi PDL s-a întâmplat, sau din păcate în multe locuri nu s-a întâmplat până la capăt, iar 1+1 nu a făcut 2, ci din păcate a făcut 0,5. Trebuie să o spunem. Şi poate sunt şi alte cauze. Dar trebuie să încercăm să reorganizăm partidul de jos, să fim mai aproape de dumneavoastră, ca să putem învinge”, a spus Flutur.

Liderul PNL Suceava a precizat că ştie foarte bine „lumea politică a PSD” şi cum se întâlnesc şi se încurajează membrii acestui partid. „Da, ei au Guvernul. Da, ei au PNDL. Da, dragii mei colegi. Dar tot ei încep să aibă inflaţia, luptele şi nemulţumire între bugetari în ceea ce priveşte salarizarea, au ostil mediul de afaceri care este nenorocit din punctul de vedere al politicilor fiscale. Sunt lucruri pe care noi trebuie să apăsăm şi să le arătăm”, a arătat Gheorghe Flutur.

El a mai declarat o altă strategie a PSD este de a arăta cât de multe proiecte prin PNDL au fost aprobate pentru primarii acestui partid. „Şi ai noştri se uită peste gard şi spun cum Dumnezeu au primit şapte proiecte pe PNDL. Asta a fost şi strategia la Ordonanţa 55 când au plecat de la noi 500 de primari, la Ponta. Însă eu nu am văzut o ţară şi economie în care să fii de treabă şi aplaudat de toată lumea. Nu se poate să măreşti salarii şi să ţii impozite mici. Nu se poate să respecţi o categorie de salariaţi şi să nu loveşti în alta. Plata de acum începe să vină”, a precizat liderul liberalilor suceveni.

Gheorghe Flutur a atras atenţia şi asupra inflaţiei din România, precizând că de la o inflaţie de sub 1% acum „bate spre 5%”.

Flutur consideră că „socialiştii” trag tare să ajungă creşterea economică prin inflaţie. „Pentru că anul trecut au fost lei, tigri, după statisticile lor. Dar dacă ai avut creştere economică de 7% şi inflaţie de 5%, cât de prost poţi să guvernezi o ţară, că transformi creşterea în inflaţie. Nu sunt economist, sunt inginer. Însă cred că aici trebuie să punctăm noi PNL”, a mai declarat Flutur.

Pe de altă parte, el a subliniat că PNL adoptă o strategie intitulată „Uniţi, ridicăm Moldova”, în timp ce „programul socialist” a fost „Split Moldova”.

„Pentru că ei au făcut split. Ne-au rupt de ţară prin lipsa investiţiilor. De aceea noi trebuie să fim credibili. Doar dacă vom spune că vom veni la guvernare nu este suficient. Trebuie să spunem şi cum. Trebuie să ne organizăm mai bine, să vedem ce nu funcţionează, trebuie eliminate tensiunile dintre noi pentru a putea construi. Şi trebuie să spunem opiniei publice ce vor liberalii să facă cu România. Acum 100 de ani liberalii noştri au lăsat o amprentă cu care ne mândrim. Cred că trebuie să vorbim mai mult de zestrea liberală lăsată României acum 100 de ani”, a mai spus Flutur.