Prim-vicepreședintele PNL, Gheorghe Flutur, a anunțat în această seară, la ieșirea de la negocierile cu PSD pe viitorul program de guvernare, că PNL „spune clar” că nu dorește creșterea taxelor și impozitelor în perioada următoare. Gheorghe Flutur a spus că până acum s-au purtat negocieri pe zece domenii de activitate. Flutur a făcut referire în primul rând la domeniul fiscal economic. „Vreau să vă spun că sunt lucruri la care ne înțelegem, sunt lucruri la care mai urmează niște discuții. PNL spune clar că nu dorim să mai creștem taxele și impozitele în perioada următoare și ne vom ține de acest angajament. Și în al doilea rând păstrarea cotei unice. Aici au apărut niște ușoare discuții între noi și cei din PSD care cer această impozitare progresivă, dar vor mai avea loc discuții orele și zilele următoare pentru claricficarea avantajelor pentru mediul de afaceri și pentru dezvoltarea economică a acestei țări”, a arătat Gheorghe Flutur, care este reprezentantul PNL la ngocierile cu PSD.

Întrebat care este opinia PNL despre suprataxarea marilor averi, proiect susținut de PSD, Flutur a precizat că și în această privință specialiștii celor două partide vor găsi soluții. Gheorghe Flutur a sublininiat că din punctul său de vedere nu este corectă o pedepsire a celor care au capitalizat în mod cinstit. „Eu pot să vă spun ca o gândire liberală, să mă înțelegeți cum gândesc eu. Dacă ai o valoare mai mare nu este un delict și eu te sancționez că tu ai ajuns să ai acea valoare mai mare, dacă tu ai fost mai harnic și ai avut noaptea mai scurtă și ai muncit. Adică noi liberalii nu vrem să sancționăm din punctul acesta de vedere cei care capitalizează, dar sigur, aici fiecare poate să spună cum crede. Eu cred că noi trebuie să fim foarte sinceri cu electoratul și trebuie să încurajăm și acumularea cinstită de capital din această țară. Nu să te pedepsesc dacă ai avut curajul să ai un anumit capital.

Cred că am ajuns la această discuție să vedem ce este important pentru România. I-am întrebat dimineață care este impactul financiar, câți bani se adună pe impozitarea progresivă la buget în plus. Încă nu au o simulare să ne spună.

Și nu cred că trebuie să rămânem înțepeniți în niște proiecte, dar la niște principii de dezvoltare, să nu ne întoarcem în trecut să ne fie frică dacă cineva acumulează un capital. Nu este ceva corect. Egalitarismul a fost în comunism și nu a dat rezultate”, a încheiat Gheorghe Flutur.

Flutur: Obligația morală este să avem curajul să legăm cu autostrăzi cele trei provincii mari istorice ale României

Pe de altă parte, el a făcut referire și la domeniul transporturilor, precizând că din punctul său de vedere viitoarea coaliție trebuie să susțină construcția de autostrăzi care să lege regiunile țării. „Pe transporturi, PNL și eu personal am ridicat această problemă. Dacă tot se conturează o coaliție cu o reprezentare largă, obligația morală este să avem curajul să legăm cu autostrăzi cele trei provincii mari istorice ale României. Bani sunt, trebuie voință politică, simplificarea legislației, inclusiv în ceea ce privește exproprierile, forța de muncă sau problemele legate de criza specialiștilor și în special a celor din domeniul tehnic, în construcția de drumuri. Apoi avem centurile ocolitoare. S-a pornit de la o idee interesantă. Scopul trebuie să fie în primul rând siguranța circulației. Avem foarte multe accidente pe drumurile publice. Va trebui să ne gândim foarte serios că una dintre chestiuni este și investiția în autostrăzi și centuri ocolitare pentru fluidizarea traficului, pentru mobilitate, astfel încât să facem mai puțin dintr-un capăt de țară în altul”, a mai declarat Gheorghe Flutur.