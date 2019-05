Preşedintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a anunţat că liberalii au reuşit să câştige alegerile pentru Parlamentul European în mai multe localităţi conduse de primari PSD. Gheorghe Flutur a spus că după numărătoarea paralelă a voturilor, PNL a reuşit să se impună în localități precum Dumbrăveni, acolo unde PSD a organizat mitingul electoral în prezența lui Liviu Dragnea, dar și în alte multe alte localități importante din județ. Flutur a arătat că până în prezent, după numărătoarea paralelă a voturilor, PNL s-a impus în fața PSD în Milişăuţi, Solca, Cajvana, Frasin, Arbore, Straja, Gălănești, Udeşti, Dorna Candreni, Dorna Arini, Panaci și Todireşti.

Flutur a subliniat că PNL a câștigat alegerile și în Suceava, Vatra Dornei și Câmpulung Moldovenesc.

Potrivit altor surse din cadrul PNL, liberalii s-au impus și în Sucevița, Brodina și Poieni Solca (primar independent).