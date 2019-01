Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a fost invitat să participe, în prima parte a lunii martie, în landul austriac Steiemark (Stiria) la discuții pe domenii de interes pentru județul Suceava. Asta ca efect al vizitei delegației parlamentarilor austrieci, anul trecut, în Bucovina, care începe să dea roade. ”Parlamentarii austrieci care au fost în Suceava au identificat și stabilit parteneri austrieci în domeniul turismului, transportul aerian (stabilirea unor legături între Aeroportul Stefan cel Mare Suceava și cel din Graz), industriei, culturii și infrastructurii în sănătate, cu care reprezentanți ai județului Suceava să poarte discuții în vederea unor colaborări sau schimburi de experiență”, a spus Flutur. El a adăugat că va propune, în prima ședință a Consiliului Județean Suceava, aprobarea unei delegații care să participe la aceste discuții. Flutur a mai spus că a din delegație vor face parte reprezentanți ai Universității Ștefan cel Mare, Camerei de Comerț și Industrie, ai Spitalului Județean de Urgență și ai Aeroportului Suceava, dar și reprezentanți ai stațiunilor de interes național, Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei, care se unesc într-o asociație de promovare turistică. ”Este un prim pas făcut pentru o colaborare între județul Suceava și landul austriac Stiria, al doilea ca suprafață din Austria”, a conchis Flutur.

