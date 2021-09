Liderul PNL Suceava, Gheorghe Flutur, și-a reafirmat susținerea pentru ca premierul Florin Cîțu să preia conducerea PNL în urma congresului care va avea loc sâmbătă, 25 septembrie. Gherghe Flutur a declarat, astăzi, că premierul Florin Cîțu i-a reprezentat pe liberali cu demnitate și curaj în guvern, iar în campania electorală internă a arătat decență și respect pentru partid. „S-a luptat pentru liberali și pentru dreptul comunităților locale la dezvoltare și nu s-a temut să-și asume responsabilități și să ia măsuri dure. Îl susținem pe Florin Cîţu pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal fiindcă noi credem că unica șansă pentru dezvoltarea României este guvernarea liberală în parteneriat cu președintele Klaus Iohannis”, a transmis Gheorghe Flutur cu o zi înainte de congresul PNL.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating