Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, consideră că prezența șefului statului Klaus Iohannis la inaugurarea noului ambulatoriu de specialitate a Spitalului Județean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava reprezintă un semn de prețuire față de „ceea ce facem noi în domeniul sănătății”. „I-am adresat o invitație președintelui Klaus Iohannis să participe la inaugurarea noului ambulatoriu de la Spitalul județean de Urgență Sf. Ioan cel Nou. Mă bucur că a răspuns afirmativ și mâine va fi prezent la inaugurarea acestui ambulatoriu la Suceava. E un semn de prețuire din partea președintelui pentru ce face noi în domeniul sănătății. Mai ales că în luna aprilie 2019, președintele a conferit Spitalului din Suceava Ordinul <Meritul sanitar> în grad de Cavaler”, a declarat Gheorghe Flutur.

El a precizat că miercuri, 16 octombrie a.c., va fi inaugurată o clădire de cinci ori mai mare decât ambulatoriu actual, respectiv 4.100 de metri pătrați față de 800 de metri cât are ambulatoriu care funcționează în prezent. „Am făcut această investiție pentru că a crescut numărul de pacienți care vin la ambulatoriu, de la 45.000 câți aveam în 2009 la 150.000, cu tendință să ajungem la 200.000 și nu mai corespundea ca spațiu. Trebuie spus că inițial, Consiliul Județean și Spitalul Județean au finanțat pornirea acestui ambulatoriu, iar Comisia Europeană, la finalul anului 2018, ne-a aprobat decontarea din fonduri europene a capitolului construcții montaj, de circa 6,5 milioane de euro. Acum avem un ambulatoriu cu internare de zi, cu dotări de ultimă generație în ce privește aparatura medicală. De exemplu avem ultima tehnologie în tratamentul de pietre la rinichi, dar și multe altele”, a explicat Gheorghe Flutur.

Flutur anunță deschiderea unui centru medical de permanență

Președintele CJ Suceava a arătat că la realizarea acestei investiții s-a avut în vedere scăderea presiunii pe spitalul județean și pe unitatea de primire a urgențelor. „Trebuie subliniat faptul că mâine vom anunța în premieră deschiderea unui centru de permanență într-o clădire de la poarta Spitalului Județean, preluată de la Direcția de Sănătate Publică, în care dorim să avem 24 din 24 de ore medici de familie la care pot veni pacienți care nu au nevoie de Unitatea de Primire a Urgențelor. Și acest lucru dorim să-l facem împreună cu medicii de familie din Suceava”, a mai declarat șeful administrației județene.

Pe de altă parte, Gheorghe Flutur a ținut să precizeze că noul ambulatoriu, care are în premieră în țară internare de zi și care va scădea presiunea asupra spitalului, va face o legătură mai bună cu medicii de familie și va rezolva mai eficient cazurile care nu necesită internare. „Reamintim că de când a trecut spitalul în subordinea Consiliului Județean Suceava s-au alocat peste 65 de milioane de euro, fie de la bugetul județean, fie fonduri europene, fie de la spital, cu sprijin și de la Primăria Suceava. Aceste fonduri și investițiile realizate au schimbat înfățișarea și funcționarea acestui spital, la clasificare primind una din cele mai mari note din românia, în primele patru. Aici trebuie să apreciez meritul spitalului și a managerului Vasile Rîmbu. cu care am făcut echipă și am finanțat consistent acest spital”, a mai spus Gheorghe Flutur.

Klaus Iohannis va participa miercuri, de la ora 10:00, la inaugurarea noului ambulatoriu de specialitate.