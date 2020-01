Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, astăzi, la Vatra Dornei, că proiectul pentru construcția șoselei de centură a municipiului Vatra Dornei ar presupune construcția unui tunel prin munte, cu o lungime de peste doi kilometri. Gheorghe Flutur a spus că împreună cu echipa de urbanism a primăriei Vatra Dornei va parcurge la picior traseul propus pentru centura municipiului Vatra Dornei. „Este un proiect din 2011 aflat în studiu la Compania de Drumuri, de la Argestru, de la calea ferată unde începe drumul pe patru benzi, la intrare în Vatra Dornei, care apoi ar urma un traseu curajos prin munte. Un proiect curajos, cu un tunel de peste doi kilometri și încă un tunel de două sute și ceva de metri, ca să ieșim undeva la podul Alunlui, dincolo de calea ferată, pe raza comunei Dorna Candreni”, a arătat Gheorghe Flutur.

El a declarat că a discutat cu ministrul transporturilor și cu premierul României Ludovic Orban cu privire la viitoarele șosele de centură din România, care ar putea să fie proiecte coordonate de primării sau de Consiliile Județene. „Și vreau să avem și noi astfel de proiecte. Mai vreau să spun că am parcurs un traseu pe jos și alaltăieri, la Gura Humorului, pe o viitoare șosea de centură, ca să mă conving ce posibile greutăți avem. Și astăzi vreau să parcurgem traseul de la Vatra Dornei. Legătura dintre Suceava și Ardeal pe autostrada Nordului trebuie pregătită și asta vrea Ministerul Transporturilor, cu centuri ocolitoare”, a afirmat Gheorghe Flutur. El a subliniat că din acest motiv vrea să vadă exact care sunt costurile, zonele de risc, probleme legate de proprietăți și exproprieri. ”Din acest punct de vedere suntem în analiză. Facem analiza de costuri în perioada următoare. În câteva zile Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere își va trimite o echipă de experți și proiectanți pentru aceste trasee în județul Suceava, dar noi vrem să avem lecția învățată. Mai vreau să precizez că am discutat și un al doilea traseu care să nu prevadă un tunel prin Vatra Dornei. Nu am astăzi mai mult să spun decât că suntem în discuții foarte aplicate și am o dorință și sunt extrem de hotărât pentru a găsi soluții de finanțare pentru centurile ocolitoare”, a încheiat Gheorghe Flutur.