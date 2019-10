Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a propus ca evenimentele de amploare din luna august, din judeţul Suceava, să fie organizate sub sigla organizaţiei RePatriot. Gheorghe Flutur a participat astăzi la conferinţa de închidere a ediţiei de anul acesta a summit-ului RePatriot, care a avut loc la Gura Humorului şi care a reunit peste 200 de oameni de afaceri din ţară şi din străinătate. De precizat că RePatriot este o comunitate constituită ca o platformă de inspiraţie, consiliere şi informaţie care îşi propune să faciliteze accesul românilor din străinătate la oportunităţile din ţară.

La conferinţa de presă de astăzi, Gheorghe Flutur a apreciat faptul că summit-ul RePatriot a fost organizat în Bucovina, subliniind faptul că îşi doreşte ca această organizaţie că sprijine promovarea turismului în judeţul Suceava.

„Vă spun sincer că sunteţi extraordinari. Şi am să spun că am participat la multe întâlniri cu ONG-uri sau asociaţii. Din păcate în majoritatea întâlnirilor s-a dat o tentă de simpozion. Acum cu RePatriot nu s-a întâmplat acest lucru. Am simţit, cred pentru prima dată, lucrurile concrete, pragmatismul dumneavoastră. Nu limbaj de lemn, nu formalism, ci discuţii, inspiraţie, contracte şi contacte. Vă mărturisesc că am avut şi am de învăţat de la acest gen de întâlniri. Sunteţi foarte aplicaţi. Dacă aş fi să mai fiu gazdă aici aş face-o altfel. Aş avea mai mulţi oameni de afaceri suceveni, să plecaţi cu bătaie de palme, cu contracte de aici. Dar am avut cu dumneavoastră discuţii foarte interesante. Mă bucur că aţi venit în Bucovina, o regiune din România care se dezvoltă. Am avut şansa, cu o echipă, ca în acest judeţ, în primul mandat de preşedinte al CJ Suceava să aducem peste un miliard de euro, bani europeni, în această zonă pe care cred că în parte i-aţi văzut în aceste zile. Fie pe şosele, fie pe monumentele UNESCO, recondiţionate şi consolidate, fie pe dezvoltarea turismului, pentru că Bucovina are peste 700 de pensiuni şi spaţii de cazare. Avem aici şi e o formă de turism mai aparte, acest turism agrar, cu pensiuni mici şi cochete. Şi e o formă de turism tradiţional care cred că va avea succes mare în viitor”, a spus Flutur.

Gheorghe Flutur le-a transmis reprezentanților RePatriot că Bucovina le acordă azil turistic

Președintele CJ Suceava și-a exprimat speranța că membrii RePatriot, odată întorși în țările în care își desfășoară activitatea, să devină ambasadori ai Bucovinei. „Iar noi să fim garanţii că dacă veţi organiza excursii şi evenimente nu o să vă pară rău şi nici prietenilor pe care îi aduceţi”, a precizat șeful administrației județene.

El a spus că își dorește un parteneriat de suflet, astfel încât prin RePatriot să vină cât mai mulți turiști în județul Suceava. „Iată ce propun eu dacă tot am fost pionieri în Luna Diasporei, în 2016 când am iniţiat proiectul, când m-au criticat mulţi. În luna august, când avem atât de multe evenimente frumoase, aș fi dispus să le organizăm sub sigla RePatriot. Adică Festivalul Medieval din Cetatea lui Ştefan cel Mare, cel mai mare festival medieval din România, cu 1.500 de oameni îmbrăcaţi în costume de epocă şi cu peste 28.000 de turişti anul acesta, să-l facem sub sigla RePatriot, să fie cumva dedicat Diasporei şi dumneavoastră”, a declarat Gheorghe Flutur.

El a precizat că tot sub sigla RePatriot s-ar putea organiza și Pelerin în Bucovina, Festivalul Păstrăvului, Festivalul de Rock din șanțul Cetății de Scaun, dar și alte evenimente, la care să fie prezenți cât mai mulți suceveni și români din Diaspora. „Ar fi aşa o propunere şi o invitaţie a mea să aveţi motive să ne unim mai des. Şi Bucovina să fie cea care vă acordă azil turistic”, a încheiat Gheorghe Flutur.