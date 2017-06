Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, propune introducerea unui tren pe ruta Suceava-Cernăuți. Propunerea a fost făcută în urma întâlnirii pe care Flutur a avut-o miercuri în Vama Siret cu oficialitățile regiunii Cernăuți la care au participat reprezentatii căilor ferate din România si Ucraina.

”Am propus introducerea unui tren Suceava – Cernauti pentru care am discutat si la Ministerul Transporturilor, care va sprijini acest proiect. Este o măsura rapida de fluidizare a traficului intre Suceava si Cernauti in contextul liberalizării regimului vizelor pentru cetățenii ucraineni. Salut înca o data si ma bucur pentru vecinii noștri ca pot beneficia de aceasta liberalizare. Revenind la aceasta cursa, avem la îndemâna un exemplu care funcționează, intre Ucraina si Polonia. Aici de la inceputul anului au înregistrat peste 80.000 de pasageri care plătesc 5 Euro pentru cei 80 km. La noi, de la Suceava pana Cernauti s-ar putea ajunge in mai putin de 2 ore. Am propus o pereche de trenuri, zilnic. Unul sa plece domineata din Suceava, întoarcerea seara de la Cernauti si un altul care sa plece dimineata din Cernauti si apoi întoarcere seara din Suceava. Ar fi o bucurie atât pentru cei din judetul Suceava si nu numai cat si pentru ucraineni. Cred ca va fi un tren plin. Vor putea veni in vizita ca turiști sau la cumpăraturi. Deja cred ca va trebui sa existe mijloace de transport care sa preia de la gara pasagerii pentru trasee la mănăstiri sau alte obiective”, a declarat Flutur.

”Pe 21 iunie la Vadu Siret ne vom intâlni din nou pentru a se prezenta soluțiile tehnice, tinand cont in special de ecartamentul diferit pe căile feratedin cele doua tari. Sunt de părere ca aceasta măsura va contribui foarte mult la fluidizarea traficului, la confortul celor care dorească sa călătorească intre Suceava si Cernauti si cred ca va duce la creșterea numărului celor care ne vizitează judetul”, a mai spus Flutur.