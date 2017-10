Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a declarat că turismul reprezintă pentru administrația județeană o prioritate de grad zero arătând că pornind de la direcțiile de acțiune propuse pentru Master-Planul de Dezvoltare a Turismului pentru județul Suceava, a formulat o serie de propuneri de proiecte spre a fi promovate și incluse la finanțare de ADR Nord-Est. ”Vrem să mergem articulat, cu o gândire strategică. Și avem în vedere acțiuni privind amenajarea și siguranța teritoriului, dezvoltarea serviciilor și a infrastructurii turistice, punerea în valoare a resurselor județului”, a spus Flutur.

”Drumul lui Ștefan” și ”Vatra Satului – Cacica”

Astfel, pe dezvoltarea și modernizarea infrastructurii turistice au fost propuse următoarele proiecte: Poiana Bucovinei – Investiții în infrastructura de cazare turistică, infrastructura de alimentație și infrastructura de agrement pe cele 92 hectare de pe Platoul Rarău, aparținând primăriei Câmpulung Moldovenesc; Reabilitarea bisericilor de lemn din Bucovina; Complex de agrement turistic – Bazine de apă sărată și Aqua parc în Cacica;

Vatra Satului – Cacica – Înființarea unui sat tradițional bucovinean în Cacica, cu case și clădiri introduse în circuitul turistic; Drumul lui Ștefan – Valorificarea patrimoniului cultural din județul Suceava prin modernizarea infrastructurii și amenajări specifice la principalele ctitorii ale marelui voievod Ștefan cel Mare; Extinderea domeniului schiabil Călimani-Rarău – Modernizare/extindere/dotare domeniu schiabil; Reabilitarea/modernizarea mai multor muzee: Muzeul Siret, Muzeul Lemnului de la Câmpulung Moldovenesc, Muzeul Satului Bucovinean etc; Înființarea unei rețele de campinguri pentru rulote; zone propuse – Vatra Dornei, Rarău, Călimani; Amenajare trasee turistice în parcuri și rezervații naturale – Identificare/marcare/promovare noi trasee turistice din județul Suceava.

Modernizarea infrastructurilor de acces și amenajări turistice specifice în Parcul Național Călimani și Codrii Seculari de la Slătioara

Pe componenta dezvoltarea produselor turistice Gheorghe Flutur a propus proiectele: Bucovina – Destinație de ecoturism – Modernizarea infrastructurilor de acces și amenajări turistice specifice în arii naturale protejate: Parcul Național Călimani, Codrii Seculari de la Slătioara, înscriși în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, rezervațiile naturale „Fânețele seculare Ponoare” și „Fânețele seculare Frumoasa”; Catalog bucovinean – Realizarea unui material de promovare a județului (foto, video).

Biblioteca virtuala (obiceiuri, tradiții, costume populare, gastronomie, meșteșuguri, etc), iar pe componenta de promovarea turistică proiectele: Proiectul „Rădăcini”- Promovarea turistică a Bucovinei pe piața internațională, în țările de proveniență ale etniilor conlocuitoare, prin organizarea unui Târg de turism în Israel; Ziua Turismului Românesc în Bucovina – Organizarea unui infotur adresat autorităților și instituțiilor din domeniul turismului de la nivelul Uniunii Europene, agențiilor de turism, jurnaliștilor, site-urilor și platformelor de promovare online și prin organizarea unei conferințe naționale a ghizilor de turism; Bucovina – Destinație turistică – Promovarea Bucovinei ca destinație turistică prin intermediul imaginilor. Obiective specifice: realizare și distribuire materiale de promovare turistică, de tipul: albume, broșuri, CD-uri, DVD-uri, filme de prezentare; Călătorește în Bucovina – Realizarea unui sistem unitar de marcaje turistice, rutiere la nivelul județului; Bucovina – multi brand – Acțiuni de promovare pentru brandurile: Bucovina autentică, Bucovina verde, Gustă în Bucovina, Bucovina – istorie și cultură.

Centru pentru pregătirea persoanelor în domeniul turismului în municipiul Suceava

Pe componenta susținerea dezvoltării turismului durabil vor fi dezvoltate proiectele: Bucovina – Pol de dezvoltare turistică – Creșterea competitivității sectorului turistic din județul Suceava, prin asocierea actorilor din sectorul public și din cel privat, care își desfășoară activitatea în turism, dar și în sectoarele conexe acestuia, și prin implementarea unor proiecte comune, complementare celor incluse în strategiile locale de dezvoltare.

Obiective specifice: modernizarea infrastructurii rutiere specifice, creșterea numărului de pasageri procesați pe Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava, înființarea, în municipiul Suceava, a unui centru pentru pregătirea persoanelor în domeniul turismului; Bucovina – Regiune Gastronomică Europeană – Valorificarea gastronomiei locale, prin promovarea și conștientizarea în rândul populației și turiștilor a specificului și beneficiilor preparatelor atât din bucătăria tradițională, cât și din cea actuală; Agroturism și servicii integrate – Asociere pensiuni în vederea promovării de start-upuri; Promovarea diferitelor forme de turism –Promovarea turismului comercial și de afaceri; turismul de weekend; turismul de sănătate; turismul de familie; Centru Național pentru Revitalizarea Tradițiilor Ciocănești- Protejarea, revitalizarea şi promovarea meseriilor şi îndeletnicirilor tradiționale și susținerea celor care le practică. Obiective specifice: realizare clădire pentru ateliere meșteșugărești în Ciocănești. În fine pe componenta dezvoltarea resurselor umane în sectorul turistic a fost promovat proiectul Învață în Bucovina – Organizare de clase învățământ dual, organizare cursuri, seminarii, aplicații practice de instruire/formare agenți turism, hotelieri etc.