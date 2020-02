Președintele PNL Suceava și al Ligii Aleșilor Locali din PNL, Gheorghe Flutur, a declarat astăzi la Consiliul Național al acestui partid că România are nevoie de o modernizare a administrației publice locale. Gheorghe Flutur a subliniat că România va fi prosperă dacă și comunitățile locale vor fi prospere. „Este momentul să discutăm pragmatic câteva lucruri din punctul de vedere al aleșilor locali. O să încercă să fiu foarte direct. Cred că e pentru prima dată după 30 de ani când PNL are o așa mare de încredere în rândul românilor. Așa este. Însă aș vrea să privim și cu prudență maximă, pentru că oamenii așteaptă de la noi măsuri cu rapiditate care să fie simțite. Și m-aș referi la câteva probleme chiar legate de administrația publică locală”, a precizat Flutur. El a subliniat faptul că PNL își asumă răspunderea pentru modernizarea României, iar aleșii locali liberali sunt alături de conducerea PNL atunci când vine vorba despre reforma administrației publice locale. „Și noi am fost de acord cu această modernizare, cu alegeri a primarilor din două tururi. Și trebuie să spunem răspicat asta pentru că înseamnă un acces mai mare la democrație și reprezentativitate consistentă pentru cei care vor fi aleși. Dar modernizarea administrației publice înseamnă simplificare. Dacă se mișcă ceva într-o administrație publică se mișcă lucrurile și în țară. România e prosperă dacă și comunitățile locale sunt”, a arătat Flutur. El a declarat că din acest motiv, simplificarea administrației publice locale este obligatorie.

Flutur vrea mall-uri administrative

Gheorghe Flutur a spus că trebuie să mult curaj la anumite construcții moderne, având în vedere că „suntem în era calculatorului”. „De ce trebuie atâtea hârtii? De ce nu ne gândim să concentrăm mai multe entități într-un loc, în acele așa zise mall-uri administrative pentru ca cetățeanul să nu fie plimbat, cum este plimbat astăzi. Și lumea așteaptă acest lucru. De asemenea, mai multe pârghii în jos pentru deblocarea unor decizii. Prea multe lucruri așteptăm de la centru. Lumea nu mai are răbdare. Trebuie să simplificăm aceste lucruri. Servicii de calitate, complete, eficiente și la prețuri rezonabile. Sunt lucruri care sunt la îndemâna noastră”, consideră liderul PNL Suceava. El a afirmat că este nevoie și de un parteneriat între administrația locală și administrația centrală. „Mă bucur să aud despre programe despre extinderea rețelelor de gaze naturale pentru încălzirea populației. Haideți să ieșim mai repede cu aceste programe pentru că știți foarte bine că populația României așteaptă așa ceva”, consideră Gheorghe Flutur. El mai susține și schimbarea mentalităților în raporturile unor entități naționale cu administrațiile locale.

„Fie că vorbim de anumite companii sau societăți, E.On, Electrica, Apele Române, Romsilva sau Romtelecom, vorbim de atitudinea față de comunitățile locale. Noi trebuie să lucrăm împreună pentru că vrem binele comunității și dorim să simplificăm procedurile și pentru pentru absorbția de fonduri și pentru dezvoltare. Trebuie să se gândească aceste entități că au clădiri sau terenuri în teritoriu și împreună cu noi, comunitățile locale, trebuie să le dăm o față normală, civilizată. Pentru că avem astăzi terenuri ale entităților centrale care nu sunt folosite corespunzător, triaje, unități militare și așa mai departe. Și aici vocea administrației locale trebuie mult mai mult auzită”, a spus Flutur, care a mai adăugat că administrațiile locale așteaptă și legea redevenței pentru a ști cu să își construiască bugetele și cum „să descentralizăm construcția financiară într-o localitate”.