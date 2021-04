Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a declarat că Ryanair își va extinde portofoliu de zboruri directe operate de pe Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava cu încă două destinații. Gheorghe Flutur a spus că Ryaanair va opera zboruri de la Suceava către Roma – Ciampino și Milano – Bergamo.

Flutur a subliniat faptul că decizia marilor companii de a deschide noi zboruri reprezintă un semnal puternic privind pregătirea pentru revenirea la normalitate. „În tot acest timp și noi, acum pe vremuri grele, ne pregătim pentru vremuri bune. Urmează să intensificăm ofensiva de promovare a județului Suceava și a brandului Bucovina pentru dezvoltarea turismului, atragerea de investitori și stabilirea de noi conexiuni în ceea ce privește mediul de afaceri”, a spus Flutur, care a adăugat că Suceava este un județ sigur atât pentru turiști cât și pentru investitori, iar Bucovina, o destinație care va continua să fie tot mai atrăgătoare, de la zi la zi.

În același timp, Gheorghe Flutur a spus că în ultima perioadă noi companii au anunțat zboruri directe de pe Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava incluzând și multe destinații noi.

El a amintit că Ryanair va opera zboruri spre Viena începând cu 1 iulie, către Treviso din 4 iunie și spre Rhodos din iulie 2021, iar TUI FLY Belgia va deschide cursa Suceava – Bruxelles, începând din 16 aprilie 2021. De asemenea, compania Blue Air va introduce primele zboruri low-cost Suceava- București cu posibilitatea unor conexiuni către alte destinații cum ar fi Londra – Heathrow, Amsterdam, Bruxelles, Frankfurt, Madrid, Milano Linate, Paris Charles de Gaulle, Munchen, Helsinki, Köln, Larnaca, Malaga, Bologna, Praga, Roma Fiumicino, Stuttgart și Valencia.