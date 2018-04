Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, s-a întâlnit, astăzi, în vama Siret cu autoritățile județene pentru a discuta despre stadiul proiectele transfrontaliere care vor depuse în comun. La discuții au participat peste 40 de specialiști și factori de decizie din județul Suceava și regiunea Cernăuți, Ucraina.

Gheorghe Flutur a amintit că cele două regiuni au în pregătire 13 proiecte, din care 70 % sunt la final. Flutur a spus că instituția pe care o conduce are proiecte în parteneriat cu administrația de la Cernăuți, iar alte localități din județ, cum ar fi Câmpulung Moldovenesc, Bilca sau Siret vor depune proiecte comune cu parteneri din Ucraina.

„Am constat un progres semnificativ de la ultima întâlnire. O veste bună vine din partea Ucraineană, premierul Volodîmîr Hroisman a început demersurile pentru a identifica soluții de finanțare a drumurilor de acces către punctele de frontieră de la Ulma – Rusca și Vicovu de Sus – Crasna. Noi am finalizat drumul la Vicov și mai avem de făcut câțiva kilometri la Ulma. Ar fi un lucru extraordinar să deschidem aceste două noi puncte de trecere a frontierei cu Ucraina pentru că am reuși conectarea întregii Bucovine pe zona de munte”, a explicat președintele CJ Suceava. Gheorghe Flutur a amintit că proiectele transfrontaliere comune vor fi depuse pentru infrastructura de drumuri, pentru accesul în noi puncte de trecere a frontierei. El a adăugat că în domeniul învățământ se va depune un proiect pentru dezvoltarea învățământului profesional, urmând să fie inițiat un proiect comun între Colegiul Agricol din Fălticeni și liceul din Hliboca. „Pentru școlile speciale ne propunem să achiziționăm materiale, echipamente și aparate. De asemenea, vom veni cu mai multe proiecte pe sănătate, iar pe situații de urgență, avem în vedere achiziționare de utilaje cu braț multifuncțional pentru spargerea gheții, utilaj intervenție în zona alpină, sistem de filtrare pentru asigurarea potabilității apei. Și pentru că gastronomia devine un element important pentru diversificarea ofertei turistice avem în vedere să introducem județul Suceava și Regiunea Cernăuți în circuitul rutelor gastronomice, circuite care combină locuri de interes istoric cu alte atracții turistice, pentru a crește durata de ședere în destinații”, a declarat Gheorghe Flutur. El a adăugat că împreună cu autoritățile din Cernuți se lucrează și la un proiect pentru realizarea unei aplicații pentru telefoane smart, „Ghid turistic al Bucovinei”. Flutur a mai precizat că tot astăzi a discutat și despre oportunitatea de a revitaliza, prin proiecte de cooperare transfrontalieră, o serie de meșteșuguri tradiționale în Bucovina, dogăritul, pictura pe sticlă, ceramica.