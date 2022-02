Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a avut o întâlnire, în după amiaza zilei de duminică, cu guvernatorul regiunii Cernăuți, Serghii Osaciuk, în cadrul căreia au fost discutate mai multe problemele legate de gestionarea actualei situații de la frontieră. „Dragi prieteni și frați, fratele meu drag, mă bucur să vă văd. Am venit în primul rând ca prieten, ca vecin din partea Sucevei, a României, să spun că suntem aici să vă ajutăm. Îmi pare foarte rău și ne pare foarte rău pentru agresiunea Rusiei asupra țării dumneavoastră, o agresiune nedreaptă. O agresiune barbară. Dar trebuie să vă felicit că ați câștigat simpatia lumii întregi. Lumea întreagă vă apreciază cu lacrimi în ochi pentru eroism, pentru o cauză nobilă, să vă apărați țara și pentru drumul de independență pe care vi l-ați ales. Nu e timpul vorbelor acum. Am venit cu prefectul de Suceava și cu șeful Crucii Roșii România și vreau să discut câteva lucruri punctuale cu dumneavoastră. Am un mesaj din partea Guvernul României pentru că am discutat acum jumătate de oră cu primul ministru. I-am spus că dorim să ne întâlnim să stabilim modalitatea de a vă ajuta. Am văzut că a început să se circule mai repede în punctul de frontieră de la Porubne mai ales copiii și mamele și salut această fluidizare a traficului. Vreau să vă asigur că dincolo noi suntem organizați cu tabere ca să-o primit. Cu autocare, microbuze, mâncare pentru ca oamenii să plece în diferite hoteluri din România. Dacă puteți, există foarte mulți oameni cu alimente, cu pachete multe dincolo și dacă putem intra să le distribuiți și în interior am fi bucuroși”, a spus Flutur.

El a arătat că pe partea română sunt coloane de mașini care vin cu ajutoare, iar lumea este foarte mobilizată să ajute cetățenii ucraineni. „Și mă gândesc să ne organizăm să intrăm cu mașini, cu ajutoare către dumneavoastră. Asta din partea județului Suceava. la nivel central am câteva mesaje. Dacă putem pune împreună la punct transportul de ajutoare pe calea ferată la Vadu Siret. Fie că vorbim de combustibil, alimente sau haine, aș vrea să stabilim oameni de contact și să demarăm această acțiune. Premierul României m-a rugat să vă spun această problemă, că dorim să venim cu ajutoare în zona Vicșani – Vadu Siret. De asemenea avem o solicitare, pentru că sunt transportatori, mulți șoferi de TIR care sunt de multe zile blocați în trafic, să ne ajutați să plece, să deblocăm granița. Am vrea să le trimitem și niște alimente dacă se poate pentru că au nevoie și ne-au sunat să îi ajutăm. Dar cel mai bine ar fi să putem să asigurăm un culoar. Tot o întrebare de la domnul prim ministru este legată de un culoar de ajutoare. Un culoar mare de ajutoare pentru că putem să aduce, sute de TIR-uri de ajutoare. Să ne garantați o siguranță a acestor coridoare”, i-a mai transmis Gheorghe Flutur guvernatorului regiunii Cernăuți.