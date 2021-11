Prim vicepreședintele PNL, Gheorghe Flutur, a abordat în cadrul emisiunii „Legile Puterii” de la Realitatea TV, mai multe teme arzătoare lămurind o serie de lucruri de interes maxim pentru români. În primul rând cum s-a ajuns la relația de coabitare cu adversarul traditional, PSD. ” Mulți ne întreabă de ce ne unim cu PSD. Am fost un veteran al luptei cu socialiștii. Dar, având în vedere actuala criză, stai și te gândești ce pui în față. Interesul partidului, ori să faci ceva pentru țară, dincolo de ideologii. Când vorbesc de criza pandemică, trebuie să ai soluții. Trebuie să livrăm repede un guvern, pentru că lumea nu mai așteaptă. Am coborât în două benzinării și mi-a spus lumea să facem ceva odată, dar numai să facem. Nu e timpul să stau în casă și să văd cum criza se adâncește”, a explicat Flutur. El a declarat că în noul program de guvernare este pregătită debirocratizarea României. ”Avem pregătite măsuri imediate pentru pandemie, pentru factură și PNRR. Am cerut să respectăm drumul european al României. E nevoie de reformă constitutională, reforma administrativă și descentralizare. Dacă venim la București ca să schimbăm tabla de pe un cămin cultural, e greu. Nu se poate să vii pentru orice investiție să ceri bani de la București.”, spus liderul liberal. Flutur a vorbit și despre necesitatea unui parteneriat între stat, biserică și ONG-uri care a fost introdus în programul de guvernare. „Am introdus, a fost solicitarea mea, un parteneriat stat-biserică. Eu, am avut un parteneriat cu BOR și avem 105 copii la o mânăstire la noi în județ. Marile proiecte de la noi din județ au fost făcute cu biserica, iar Suceava a devenit a treia destinație turistică după litoral si Brașov. Nimic nu se poate face fără parteneriat cu biserica și ONG-uri, alături de stat”, a spus Flutur. El a mai vorbit despre taxe și impozite. ”Nu creștem taxele și impozitele. Susținem cota unică. Dacă credem că debirocratizăm, prin eliminarea ei, e o greșeală. Nu credem că e un delict dacă cineva acumulează avere legal”, a mai spus Gheorghe Flutur.

