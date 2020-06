Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, salută numirea suceveanului Mihai-Liviu Moraru în funcția de Director General al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – AFIR. ”Profesionalismul și experiența domnului Moraru, bun cunoscător al satului românesc, sunt atuuri importante care îmi dau încrederea că va gestiona cu succes programele cu finanțare europeană mult așteptate de satul românesc”, a spus Flutur. El a arătat că sunt mai multe măsuri pentru care se alocă 9 miliarde de euro în acest exercițiu financiar iar alte 20 miliarde de euro vor putea fi accesate prin proiectele gestionate de AFIR, împreună cu APIA, în exercițiul financiar ‪2021-2027‬.

Se vor aloca fonduri, a spus Flutur, pentru sprijinirea tinerilor fermieri, ‪40-50.000‬ euro/familie, 15.000 euro/familie vor putea fi accesați pentru fermele de subzistență, se va finanța dotarea fermelor cu utilaje agricole, unități de procesare și însilozare. ”Prin proiecte finanțate cu fonduri europene se dorește o încurajare a investițiilor în satul romanesc. Produsele să fie procesate și ambalate aici, la sat. Se vor reduce astfel și importurile. Județului Suceava i se potrivesc foarte bine aceste proiecte, fie că vorbim de sprijinul pentru produsele bio sau tradiționale, pentru domeniul pomicol – întinerirea livezilor, pentru investiții în agropensiuni sau în instalații de irigații, inclusiv pentru fermele de familie”, a mai spus Gheorghe Flutur.