Şeful administraţiei judeţene, Gheorghe Flutur, a anunţat că personal nu este de acord cu prigoana împotriva culegătorilor şi vânzătorilor ambulanţi de ciuperci, considerând că este necesară găsirea unor soluţii pentru amenajarea unor spaţii speciale în care aceştia să comercializeze produsele. Gheorghe Flutur a spus că trebuie găsită o modalitate prin care localnicii să aibă posibilitatea să vândă în condiţii bune şi sigure ciupercile, aceasta urmând să fie identificată împreună cu primarii din judeţ. Flutur a precizat că din punctul său de vedere nu este normală fugărirea persoanele care stau cu coşuleţele de ciuperci la marginea drumului.

„Nu sunt de acord cu această prigoană împotriva culegătorilor de ciuperci. Aceștia nu ies că numai pot de bine ci că au nevoie de un câștig minim pentru existență. Așa cum la Milișăuți sau Cornu Luncii există soluții civilizate pentru vânzarea murăturilor sau a cartofilor, trebuie găsite, cu primarii, soluții civilizate, în afara carosabilului pentru a nu fi încurcat traficul”, a afirmat șeful administrației județene.

El a adăugat că în ultima perioadă a constatat că fugărirea și amendarea celor care vând ciuperci, afine sau zmeură a devenit o prioritate, precizând că o astfel de atitudine nu este cea mai potrivită. Flutur a spus că acest comerţ ocazional ar trebui mai bine organizat.

„Din punctul meu de vedere nu mi se pare corectă abordarea să ne lăudăm cu câte kilograme de ciuperci am confiscat. Cred că trebuie să ne gândim împreună cu primarii la o soluție unitară. Nu cred că e cea mai inspirată soluție palmaresul cu câte kilograme de ciuperci am confiscat. Să fugărim acum oamenii cu coșulețele de ciuperci, nu cred că e soluția. Hai să găsim soluții de amenajare”, a declarat Gheorghe Flutur.

El subliniat că un exemplu sunt locuitorii oraşului Milişăuţi, care de ani de zile îşi vând la marginea drumului produsele, legume, fructe şi murături, iar modul în care aceştia s-au organizat este de apreciat. „Parcă mergi cu mașina pe lângă rafturile dintr-o cămară”, a afirmat Flutur. Preşedintele CJ Suceava a adăugat totuşi că şi la Milişăuţi ar trebui amenajate refugii unde maşinile să poată opri pentru a nu încurca populaţia.

Pe de altă parte, Gheorghe Flutur a anunţat că miercuri va avea loc o întâlnire cu primarii suceveni în cadrul căreia vor fi purtate discuţii atât pe marginea proiectelor pentru amenjarea teritoriului, respectiv Master Planul Județean pentru Transporturi și cel pentru Turism. Flutur a spus că în cadrul acestei întâlniri va aduce în discuţie şi problema găsirii de spaţii pentru amenajarea unor locaţii speciale pentru comercializarea produselor sezoniere.

Declaraţiile lui Gheorghe Flutur au fost făcute după ce la mijlocul acestei săptămâni, polițiștii suceveni de la Biroul de Combatere a Delictelor Silvice au depistat pe DN17, între Păltinoasa și Pojorîta, 4 persoane care aveau la vânzare ciuperci, dar nu dețineau documente pentru marfa expusă. Cele patru persoane au fost amendate cu suma de 5.000 de lei, în baza legii privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicit, iar poliţiştii au confiscat 34 de kilograme de ciuperci.

