Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a avut o întâlnire cu ambasadorul Franței în România, Excelența SA Laurence Auer. După întâlnire, Gheorghe Flutur a spus că a discutat cu ambasadorul Franței despre oportunități de colaborare în domeniile cultural, învățământ și sănătate. „Am insistat pe domeniul economic, pentru organizarea de întâlniri bilaterale cu Camerele de Comerț pentru că există foarte multe oportunități de afaceri aici în județul Suceava, de la agricultură unde avem un potențial uriaș, până la zona produselor bio, apoi investiții în industria alimentară, producători de carne și lapte”, a declarat Gheorghe Flutur. El a adăugat că a discutat și despre colaborări viitoare în domeniul turismului. „Astfel, am propus organizarea un infotour când restricțiile din pandemie se vor ridica. Să vină operatori de turism și jurnaliști din Franța să arătăm potențialul Bucovinei. De asemenea, vom lupta în continuare pentru deschiderea curselor aeriene dintre Suceava și Paris, în Franța. Suntem acum în discuții avansate pentru acest lucru”, a spus șeful administrației județene.

