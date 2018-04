Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a avut, joi dimineața, o întâlnire cu ambasadorul Marii Britanii în România, Excelența Sa Paul Brummell, care se află în vizită în Bucovina.

Președintele Gheorghe Flutur a declarat că la întâlnire a participat și primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, dar și președintele Camerei de Comerț Marea Britanie-România, Charles Crocker.

„Am discutat despre dezvoltarea Parcului industrial Bucovina 1 din apropierea Aeroportului Suceava pe care îl dezvoltăm în prezent și am solicitat întâlniri cu oameni de afaceri britanici interesați de a investi în acest parc. Mai mult, am prezentat oportunitatea Universității Suceava care pregătește specialiști în IT și ingineri, domenii de interes pentru potențialii investitori britanici”, a spus Gheorghe Flutur.



Președintele Consiliului Județean Suceava a adăugat că a discutat cu ambasadorul Marii Britanii și despre cursele de avion Suceava – Londra care au un grad de încărcare de peste 96 la sută și a propus și dezvoltarea de noi curse spre nordul Marii Britanii, respectiv spre Liverpool.

Gheorghe Flutur a spus că a discutat și despre colaborarea în domeniul turismului, și a adresat o invitație ambasadorului de a veni cu un grup la Festivalul Medieval care se desfășoară la mijlocul lunii august în Cetatea de Scaun a Sucevei, dar și că vor fi realizate acțiuni de promovare a Bucovinei în Marea Britanie.



Ambasadorul Marii Britanii în România, Excelența Sa Paul Brummell, care se află în județul Suceava împreună cu familia, a vizitat mănăstirile Putna și Sucevița, iar joi vizitează mănăstirile Voroneț și Humorului, urmând să planteze un copac la Mănăstirea Humorului.

Președintele Consiliului Județean Suceava a menționat că ambasadorul a participat și la una dintre acțiunile incluse în programul „Paștele în Bucovina”, respectiv „Plantează copacul tău în Bucovina” ce presupune plantarea de copaci în apropierea celor opt mănăstiri incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO.



Ambasadorul Marii Britanii urmează să viziteze și un atelier de încondeiat ouă și de sculpturi în lemn din Mănăstirea Humorului.



Excelența Sa Paul Brummell a vizitat și Centrul de Plasament din Gura Humorului, și va participa la o întâlnire cu autoritățile locale din Gura Humorului și cu membrii clubului local de rugby unde copiii ce provin din familii nevoiașe primesc burse, după care va asista la un meci de rugby.