Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, se va întâlni în cursul zilei de miercuri, 21 iunie, la Vadu Siret, cu președintele Consiliului Regional Cernăuți, Ioan Muntean și șeful administrației regionale Cernăuți, Oleksandr Fişciuk pentru a discuta soluțiile tehnice în vederea introducerii unui tren pe ruta Suceava-Cernăuți și retur. ”La întâlnire vor fi prezenți și reprezentanții căilor ferate române și ucrainene. Ne vom întâlni în gară pentru că vrem să analizăm la fața locului posibilitatea de transbordare rapidă de pe linia cu ecartament standard de la noi pe linia cu ecartament mare de la ei astfel încât durata călătoriei de la Suceava la Cernăuți să nu fie mai mare de două ore, două ore și jumătate”, a spus Flutur. El este de părere că noua rută feroviară va contribui foarte mult la fluidizarea traficului, la confortul celor care dorească să călătorească între Suceava și Cernăuți și crede că va duce la creșterea numărului celor care ne vizitează județul.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating