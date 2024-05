Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, s-a aflat astăzi împreună cu primarul Vasile Iliuț în vizită pe centura orașului Vicovu de Sus drum care se construiește cu fonduri atrase prin Programul ”Anghel Saligny”. Flutur a apreciat această investiție care va fi gata în toamna acestui an și care va descongestiona traficul din Vicovu de Sus. ”Până în toamnă în octombrie va fi gata. Un drum asfaltat care scoate traficul greu de la intrarea în țară din Ucraina și va ieși spre Bilca. Este o investiție foarte foarte importantă pentru Vicovu de Sus, un drum lat gospodăresc. Dincolo de asta mai sunt și alte lucruri. Peste 80 de milioane de euro are proiecte Vicovu de Sus sub guvernare locală liberală. Peste 70 de km coloană de apă și canal un proiect de 35 de milioane de euro aici la Vicovu de Sus. Proiecte pentru gaz metan în asociere sunt circa 9 milioane de euro în această asociație. Foarte multe alte proiecte pentru școli, grădinițe, locuri de joacă, piste de biciclete. O transformare radicală a acestui oraș care până nu demult era părăsit iar acum crește în fiecare zi”, a declarat Flutur.

„Ne aflăm pe centura ocolitoare a orașului Vicovu de Sus și dacă îmi aduc bine aminte tot cu dumneavoastră am venit aici când era doar un drum de țară cu iarbă pe el. Lucrările merg bine iar constructorul a avansat ca termen de finalizare luna octombrie. Acest drum va descongestiona circulația din Vicovu de Sus un lucru dorit de oameni care-l va folosi pentru a ajunge la terenurile agricole și pentru campanie. Drumul duce spre Bilca iar de acolo domnul primar îl va duce în centura Rădăuțiului. Este un proiect pe ”Anghel Saligny” care datorită dumneavoastră care ne-ați încurajat și ne-ați dat forță l-am pregătit și sperăm ca în toamnă să circulăm pe el”, a declarat la rându-i primarul Vasile Iliuț.