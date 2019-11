Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur și primarul Sucevei Ion Lungu au deschis în mod oficial, în această după amiază, târgul de Crăciun din centrul Sucevei. La târgul de Crăciun de anul acesta sunt prezenți aproximativ 30 de comercianți, care vând atât produse alimentare, cât și produse meșteșugărești, tradiționale din Bucovina. La deschiderea târgului, Gheorghe Flutur le-a transmis celor prezenți că îl bucură faptul că acest eveniment are loc de Ziua Bucovinei și i-a îndemnat pe toți să iubească Bucovina.

„Nu pot decât să mă înclin în fața dumneavoastră și a Bucovinei. Vedeți aici pe peretele Casei de Cultură am pus o nouă siglă a Bucovinei, tradiții, cultură, natură și autentic. Astăzi, 28 noiembrie, dragi suceveni, sărbătorim Ziua Bucovinei, chiar dacă suntem cu sufletul îndoit pentru că jumătate din Bucovină nu e acasă. Dar o să ne înveselească cei de la Cernăuți pentru că am văzut aici două formații de copii de la Cernăuți, care vin să sărbătorească alături de noi. Am avut astăzi la Consiliul Județean ședința solemnă pentru evocarea a 101 ani de la Unirea Bucovinei cu țara. Și poate că vorbele trebuie să se mai oprească și să trecem la fapte noi, bucovinenii și în special oamenii politici. Pentru că de la noi oamenii, bucovinenii așteaptă fapte. Și de asta nu vreau decât să salut alături de mine prezența primarului Ion Lungu, pentru că împreună, astăzi, deschidem Târgul de Crăciun din Bucovina. Îl deschidem de Ziua Bucovinei și aproape două luni de zile această piață va fi deschisă cu fel de fel de evenimente, pentru că vrem să prindeți și sărbătorile pe vechi. Așadar va mirosi a vin fiert cu scorțișoară, a scrijele și știu eu ce alte bunătăți. Vă îndemn să cumpărați aceste produse de la noi de acasă. Vă doresc sărbători fericite și vă invit pe 1 Decembrie la parada militară de la ora 12:00. Vă salut vă îmbrățișez pe toți. La mulți ani Bucovina! Să iubiți Bucovina!”, a declarat Gheorghe Flutur.

În același timp, primarul Sucevei Ion Lungu a spus că îl bucură faptul că are posibilitatea ca are această posibilitate ca alături de prietenul său, Gheorghe Flutur, să deschidă acest târg de Crăciun, de Ziua Bucovinei. Ion Lungu a spus că președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, de peste 10 ani, „se bate în modul real pentru Bucovina, pentru promovarea Bucovinei”. ”Și mă bucură faptul că astăzi, de ziua Bucovinei, avem această posibilitate, această mândrie să sărbătorim Ziua Bucovinei.

Datorită înaintașilor noștri, Iancu Flondor, Ion Nistor, Gheorghe Tofan și alții, avem astăzi această bucurie și această plăcere. Îmi propun ca an de an, această zi a Bucovinei, care ne reprezintă, să o sărbătorim mai fastuos la Suceava. Se întâmplă și în acest an. Mă bucură faptul că avem posibilitatea să deschidem și noi acest târg de Crăciun. Eu spun că este un târg de Crăciun frumos. Noi am făcut o invitație să vină comercianți care să vândă produse pentru Crăciun. Primăria Suceava asigură în parteneriat cu Consiliul Județean, gratuit, aceste căsuțe din lemn. Este o realitate, pentru că nu se întâmplă în multe locuri din țară. Încurajăm pe acești comercianți care vând produse de Crăciun să vină aici la târgul de Crăciun de la Suceava și sper ca sucevenii, până pe 25 ianuarie 2020, să se bucure și să guste din farmecul sărbătorilor de iarnă”, a declarat Ion Lungu.