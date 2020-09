Stadionul Areni din municipiul Suceava a găzduit astăzi Expoziția Chinologică CAC și arbitrajul de selecție pentru cânii din rasa ciobănesc de Bucovina, acțiune organizată de Clubul Național Bucovina al Crescătorilor și proprietarilor de câini de rasă ciobănesc românesc de Bucovina în parteneriat cu Consiliul Local și Primăria Suceava. La eveniment au participat președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, primarul Ion Lungu, viceprimarul Lucian Harșovschi și consilierul local Adrian Arămescu, toți mari iubitori ai acestei rase.

Flutur: ”De pe imaginea Bucovinei nu trebuie să lipsească acest câine ciobănesc de Bucovina”

În cuvântul său Gheorghe Flutur a arătat că a avut primul său câine ciobănesc când și-a început meseria de inginer silvic subliniind că ”acest câine cu lătrat gros definește statutul omului dacă e gospodar sau mai puțin gospodar”. ”Am venit la această acțiune pentru a da un semnal crescătorilor de animale și crescătorilor de câini de dragoste, de apropiere și să ținem și la această specie lăsată de Dumnezeu ca prieten adevărat al omului. Ciobănescul de Bucovina este o emblemă care și după fizionome șl după lătrat i se potrivește omului gospodar. Nu am să uit niciodată primul meu câine ciobănesc de Bucovina pe care l-am avut când am început meseria de inginer silvic. Un bătrân mi-a spus că acest câine cu lătrat gros definește statutul omului dacă e gospodar sau mai puțin gospodar. După aceea am înnțeles despre ce este vorba. Îi felicit pe crescătorii de câini și îi încurajez să crească. Îmi crește inima când văd că acest ciobănesc de Bucovina se vinde și în alte regiuni. Am văzut la șosea pe E85 oameni care vând pui de câini ciobănesc și sunt turiști care vin să cumpere. Va trebui să organizăm civilizat și instituționalizat această comercializare a câinilor. Vă felicit și eu sunt de acord că de pe imaginea Bucovinei nu trebuie să lipsească acest câine ciobănesc de Bucovina”, a declarat Flutur.

Lungu: ”Vreau să vă spun că parcă nu pot să-mi închipui viața fără un asemenea câine”

La rândul său primarul Ion Lungu și-a exprimat atașamentul față de această rasă de câini arătînd că familia sa se află la a treia generație de ciobănesc de Bucovina. El a spus că întâi l-a avut pe Rug, apoi pe Nero iar acum îl are pe Martinel. ”Sunt aici în primul rând în calitate de iubitor de animale, de câini și îl felicit pe domnul doctor Gașpar. Iubesc această rasă de câini ciobănescul românesc de Bucovina. Sunt la a treia generație în ultimii 20 de ani la mine acasă. L-am avut prima dată pe Rug după care pe Nero și acum îl am pe Martinel. Sunt niște câini deosebiți, niște câini prietenoși care se atașează de stăpân, sunt niște câini foarte utili câin de pază în mod deosebit și vreau să vă spun că parcă nu pot să-mi închipui viața fără un asemenea câine. Pe lângă faptul că sunt robuști sunt jucăuși, sunt prietenoși. Trebuie să spunem că domnul doctor Gașpar a depus un efort deosebit ca să ajungă la omologare acestei rase de câini efort care s-a întins pe durata a 32 de ani. Este o adevărată pasiune”, a spus Lungu. El a făcut apel la cei prezenți să respecte regulile anticovid pentru a nu umbri acest eveniment.

Gașpar: ”Toți membrii Clubului Național Bucovina au fost, sunt și rămân membri PCR, Partidul Câinilor din România”

Președintele Clubului Național Bucovina al Crescătorilor și proprietarilor de câini de rasă ciobănesc românesc de Bucovina, doctorul Viorel Gașpar, a ținut să mulțumească primarului Ion Lungu, președintelui Gheorghe Flutur și consilierului local Adrian Arămescu pentru sprijinul acordat precizând că ”toți membrii Clubului Național Bucovina au fost, sunt și rămân membri PCR, Partidul Câinilor din România”. ”Noi întotdeauna am făcut politică, politica ciobăneștilor românești. Toți membrii Clubului Național Bucovina au fost, sunt și rămân memrbri PCR, Partidul Câinilor din România. Expoziția este organizată în parteneriat cu Primăria Suceava fapt pentru care mulțumesc în mod deosebit Consiliului Local Suceava care a votat acest parteneriat, mulțumim domnului primar Ion lungu și domnului președinte Gheorghe Flutur dar și domnului Arămescu”, a spus Gașpar. Concursul a fost arbitrat de Petru Muntean, vicepreședintele Asociației Chinologice Române.