Mâine, preşedintele Klaus Iohannis va decora Spitalul Județean Suceava cu Ordinul „Meritul sanitar” în grad de Cavaler. Ceremonia se va desfășura, începînd cu ora 15.00, la Palatul Cotroceni. La eveniment vor participa președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, managerul spitalului Vasile Rîmbu și o serie de medici. Președintele Flutur a spus că distincția îl bucură și vine ca o recunoaștere a eforturilor investiționale depuse la instituția spitalicească în ultimii ani. Preşedintele Iohannis a semnat, pe 5 aprilie, de Ziua Mondială a Sănătății, decretul prin care Spitalului Judeţean Suceava i-a fost conferit ordinul „Meritul sanitar” în grad de Cavaler, „în semn de apreciere pentru importanta activitate de asistență medicală, precum și pentru rezultatele obținute în perfecționarea actului medical”.

