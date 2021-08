Ediția din acest an festivalului ”Hora de la Prislop”, eveniment organizat de Consiliul Județean Suceava și Consiliul Județean Maramureș care are ca scop promovarea tradițiilor, obiceiurilor, dansurilor, cântecului şi portului popular a fost fără nici un fel îndoială una de mare succes. Au participat peste 10.000 de oameni și din ce au spus organizatorii de 13 ani nu a mai fost un eveniment de o asemenea amploare, între cele două județe. Județul Suceava a avut o prezență numeroasă, aproximativ 300 de oameni și 50 de cai, dar la manifestare au fost și numeroși localnici din zona de munte a județului nostru.

”Azi Pasul Prislop este capitala dacilor liberi”

Președintele Consiliului Județean Suceava, Ghorghe Flutur, unul dintre cei mai înfocați promotori ai tradițiilor și turismului în Bucovina, a fost prezent la Prislop împreună cu soția, cunoscuta interpretă de muzică populară, Ana Ilca Mureșan. Îmbrăcați în costum popular ei s-a alăturat celorlalți participanți la horă nu înainte ca Gheorghe Flutur să transmită un mesaj. ”Azi Pasul Prislop este capitala dacilor liberi. Era nevoie de acest eveniment pentru a promova Bucovina și Maramureșul. Au venit foarte mulți turiști și asta arată cât de mult le-a lipsit acest festival. Dedicăm ”Hora de la Prislop” tuturor doritorilor de folclor și în special românilor din Diaspora care au venit acasă și am dorit să le oferim la cotă înaltă un exemplu de autentic. Este o adevărată desfășurare de forță pentru autentic. Am noroc și de soțioara mea pentru că împreună facem echipă, exerciții de românism, de autentic și de folclor . E foarte important că am devenit noi Bucovina niște ambasadori ai folclorului autentic românesc alături de cei din Maramureș. Îi invit pe români să mai și petreacă pentru că am trecut o perioadă grea și asta se vindecă în afară de vaccin și cu petreceri cum e Hora de la Prislop”, a declarat Flutur. El i-a îndemnat pe toți să-și iubească țara, moștenirea culturală și portul popular. „Este un îndemn pentru păstrarea identității naționale. Ceea ce avem noi acum aici este o prelungire a slujbei de dimineață, tot cu sfințenie și smerenie am venit. Asta este identitatea națională, de care să nu-i fie rușine nimănui. Să ne amestecăm nu numai pe scenă, ci și în mulțime! Păstrați autenticul, păstrați folclorul românesc! Vă iubesc, vă iubesc, vă iubesc!”, și-a încheiat discursul Gheorghe Flutur. El i-a dăruit prezentatoarei festivalului Iuliana Tudor, de la TVR, o trăistuță cu „Hai în Bucovina!”.

Programul a debutat cu o spectaculoasă paradă a portului popular, urmată de o horă la care au fost invitați să participe toți cei prezenți în Pasul Prislop. Renumite ansambluri folclorice din Suceava și Maramureș, dar și artiști consacrați, precum Gheorghe Zamfir, Cornelia şi Lupu Rednic, Nicolae Furdui Iancu şi Formaţia Crai Nou, au încântat miile de oameni care au ales să își petreacă ziua la Prislop. Aceștia au avut de asemenea ocazia să deguste o varietate de produse și preparate tradiționale, dar și să asiste la un târg al meşterilor populari.