Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a invitat, astăzi, la o întâlnire în teren, reprezentanții CNAIR Iași, împreună cu proiectantul și constructorul de la șoseaua de centură a municipiului Rădăuți. Pe şantierul centurii municipiului Rădăuţi, Gheorghe Flutur a discutat, pentru început, despre amenajarea intersecțiilor șoselei de centură cu drumurile județene și comunale, unde se vor realiza sensuri giratorii. El a arătat că sunt prevăzute a se executa șapte sensuri giratorii. Preşedintele CJ Suceava a amintit că proiectul șoselei de centură fost semnat în 2011 și timp de 7 ani nu s-a făcut nimic.

„Abia în 2018 au început lucrările. Acum sunt lucrări decontate în procent de 55%, valoarea totală actualizată a investiției fiind de 28 milioane Euro. Am solicitat Ministerului Fondurilor Europene și Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor să continue finanțarea pe fonduri europene, prin POIM. Există documentația făcută în acest sens. De precizat că centura municipiului Rădăuți are o lungime de 16,5 km, 4 tronsoane, iar termenul de execuție este de 3 ani. Am dorit să știu care sunt problemele cu care se confruntă constructorul și proiectantul, ce aspecte doresc a mai fi clarificate. Astfel, vor dori să discute cu reprezentantul OCPI, cu cei de la Transgaz pentru relocarea unor conducte de gaz și cu cei de la ACET pentru mutarea unor conducte de apă – canal”, a declarat Gheorghe Flutur.

El a mai adăugat că la centura municipiului Rădăuţi au fost reluate deja lucrările, iar ritmul acestora va crește în perioada imediat următoare, astfel încât constructorul apreciază că ar putea finaliza lucrările până la sfârșitul anului.

„Rădăuțiul are mare nevoie de aceasta centură. Si trebuie finalizată cât mai curând pentru a asigura decongestionarea traficului și pentru a crește gradul de confort al cetățenilor. Astăzi, prin Rădăuți în trafic se înregistrează între 5000 și 7000 de autovehicule în 24 ore. Apoi, pentru toate localitățile din zonă – Volovăț, Marginea, Horodnic de Sus, Horodnic de Jos, Dornești – care vor avea acces la această centura, se va reduce considerabil traficul și aici.

La începutul lunii iunie constructorul va aduce utilajele și va începe turnarea straturilor de asfalt. Ne exprimăm speranța că se vor respecta termenele asumate”, a încheiat Flutur.