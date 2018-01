Președintele Consiliului Județean Suceava a solicitat, astăzi, în Ucraina, urgentarea realizării unui drum rapid care să lege Cernăuți de Suceava și mai departe spre București. Gheorghe Flutur a participat, în Regiunea Cernăuți, la o serie de întâlniri cu oficialități din România și Ucraina, cu ocazia inaugurării unei clădiri noi la Școala Generală nr. 1 Iordănești cu predare în limba română.

Iordănești este o localitate din Raionul Hliboca, Regiunea Cernăuți, cu peste 2200 locuitori, majoritatea fiind români.

La începutul vizitei în Ucraina a fost vizitat Liceul Mihai Eminescu cu predare în limba romana din localitatea Carapciu, iar apoi a urmat festivitatea de inaugurare a unei clădiri noi la școala româneasca din Iordănești, de care se vor putea bucura 500 de elevi si 40 de cadre didactice.

La eveniment au participat miniștrii de externe din România și Ucraina, Teodor Meleșcanu și Pavlo Klimkin, ministrul educației din România, Liviu Marian Pop, ministrul educației din Ucraina, Lilia Grinevici, ambasadorul român la Kiev, Cristian-Leon Țurcanu, și ambasadorul ucrainean la București, Oleksandr Bankov, autorități locale și regionale.

Evenimentul de la Iordănești a început cu intonarea imnurilor Ucrainei și României și cu un minut de reculegere în memoria unui locuitor al satului Tereblecea ucis, miercuri, pe frontul din Donbas.

Gherghe Flutur a declarat că întregul eveniment a fost unul emoționant, le-a urat succes copiilor și cadrelor didactice, și multe bucurii părinților, oferind simbolic gazdelor cadouri confecționate manual de copii din județul Suceava.



La întâlnirile avute cu oficialitățile din România și Ucraina, Gheorghe Flutur a susținut, printre altele, necesitatea deschiderii de 4 noi puncte de frontieră la granița cu Ucraina (Vicovu de Sus, Climăuți, Ulma și Izvoarele Sucevei), unde județul Suceava are asigurată infrastructura rutieră, modernizarea și fluidizarea traficului în PTF Siret-Porubne, precum și realizarea unei rute rapide – drum expres, care să lege Cernăuți de București.

„Îmi exprim speranța că prezența oficialităților din cele două țări se va dovedi a fi de bun augur cu privire la realizarea acestor obiective, foarte importante nu doar pentru județul Suceava și Regiunea Cernăuți”, a afirmat Flutur.

Pe de altă parte, el a mai spus că, în ceea ce privește CJ Suceava, acesta are pregătite 13 proiecte transfrontaliere comune, în valoare de peste 12 milioane euro.