Prezent la ceremonia de instalare a noului prefect de Suceava care a avut loc astăzi în sala ”Ștefan cel Mare” a Palatului Administrativ președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a transmis câteva mesaje menite să ducă la îmbunătățirea activității instituției care reprezintă interesele Guvernului în teritoriu.

Flutur vrea ca la ședințele de Colegiu Prefectural, pe lângă șefii de instituții să fie invitați și primari

El consideră că pe viitor, la ședințele de Colegiu Prefectural, pe lângă șefii de instituții să fie invitați să participe și reprezentanții administrațiilor publice locale, cu teme foarte bine pregătite. „Vrem să încheiem anul și să decontăm lucrările la PNDL. Aș dori să știm care este situația exactă a acestor proiecte, câte sunt în județ și stadiul lor exact. De asemenea, îmi doresc să ne întâlnim și să stabilit prioritățile bugetare pentru anul 2020, să ne gândim la ce propuneri vom face. Și ca exemplu, un obiectiv care trebuie modernizat va fi vama Siret. În același timp, să discutăm despre alocările de resurse pentru îndiguirea râurilor din județul Suceava. Nu se poate ca județele Neamț și Bistrița Năsăud să ia jumătate din banii la nivel de România pentru îndiguiri și la noi să ajungă foarte puțin. Apoi să discutăm despre cadastrarea județului Suceava, în ce stadiu suntem, pentru că sunt oameni care se judecă după ce în localitățile lor s-a finalizat acest proces de cadastrare. În același timp, instituțiile statului trebuie să colaboreze, pentru că nu putem să raportăm, de exemplu, că în județul Suceava au fost 300.000 de turiști, iar alte date arată că au fost 500.000 de turiști”, a declarat Gheorghe Flutur.

Președintele CJ vrea colaborare cu Prefectura pentru absorbția de fonduri europene

Gheorghe Flutur a adăugat că în ceea ce privește colaborarea dintre Consiliul Județean și Prefectura Suceava, aceasta trebuie să aibă două direcții cât se poate de clare. „Prima trebuie să fie legată de siguranța și bunăstarea cetățenilor și aici avem foarte multe de făcut. Trebuie s ne concentrăm pe prevenire, iar Poliția are nevoie de dotări. Nu vrem să fim un nou Caracal. O altă direcție trebuie să fie dezvoltarea, colaborarea pentru dezvoltarea județului Suceava, pentru absorbția de fonduri europene”, a afirmat Gheorghe Flutur, care a amintit că în momentul de față județul Suceava are aprobat un proiect de aproape un sfert de miliard de euro, pentru apă și canalizare în mai multe localități. El a ținut să-i mulțumesc fostului prefect pentru colaborare și să-i urez succes tânărului Alexandru Moldovan. ”Avem în față un profesionist, un om apolitic. Noul prefect este jurist, a mai lucrat opt ani în Prefectura Suceava și de cinci ani este director al Direcției de Administrație Publică Locală din Consiliul Județean. Suceava are astăzi o șansă mare ca un profesionist să conducă frâiele Prefecturii, iar județul va avea de câștigat. Noi, cei de la Consiliul Județean pierdem un coleg, care pleacă la Prefectură, dar îmi exprim încrederea că va fi o colaborare foarte bună în continuare”, a spus Flutur.