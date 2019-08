Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, și-a exprimat convingerea că actualul președinte al României Klaus Iohannis va avea și sprijinul altor „forțe politice” pentru a câștiga alegerile prezidențiale de anul acesta. Afirmația a fost făcută la începutul campaniei de strângere de semnături pentru susținerea lui Klaus Iohannis la Președinția României, pentru un al doilea mandat.

„PNL îl susține pe Klaus Iohannis și sunt convins că și alte forțe politice, societatea civilă ni se vor alătură. Klaus Iohannis este garantul normalității, echilibrului, performanței, al lucrului bine făcut.



Avem nevoie de un președinte care este apreciat în întreaga lume. Trebuie să fim alături de Klaus Iohannis la alegerile din noiembrie pentru că România are nevoie să mențină și să-și consolideze drumul european, are nevoie de investiții, are nevoie de instituții ale statului care să garanteze securitatea cetățeanului. Trebuie să susținem Klaus Iohannis pentru că România are nevoie de normalitate”, a declarat Flutur. .

El a adăugat că din acest motiv „sunt şi suntem, noi cei din Bucovina, din județul Suceava, alături de Klaus Iohannis, viitorul președinte al României”.