”Acum, după votarea bugetului, sunt total dezamăgit și nemulțumit de respingerea pe bandă rulantă a amendamentelor propuse de parlamentarii PNL Suceava pentru dezvoltarea județului”. Afirmația aparține președintelui Consiliului Județean și al PNL Suceava, Gheorghe Flutur, care a adăugat ”am sperat până în ultima clipă că actuala guvernare va avea o minimă decență pentru alocarea de fonduri județului Suceava”. Flutur consideră regretabil ce s-a întâmplat precizând că ”sucevenii trebuie să știe că actuala majoritate creată în jurul PSD a votat împotriva acordării de sprijin primăriilor afectate de creditul pentru proiectul „Suceava utilități și mediu la standarde europene”, împotriva construirii unui spital de copii la Suceava, împotriva construirii unei săli polivalente la Suceava, sală de care Suceava are foarte mare nevoie, pentru că merităm să fim la nivelul orașelor mari, Constanța, Cluj etc”.

”Suceava este abandonată, uitată și izolată și cei care au votat împotriva amendamentelor vitale pentru dezvoltarea județului”

”Au votat împotriva fondurilor necesare efectuării unor lucrări de reabilitare a obiectivelor afectate de inundații în 2018, municipiul Câmpulung Moldovenesc fiind unul dintre cele mai afectate de calamități. Au votat împotriva tronsonului 2 al pârtiei de schi de pe Rarău, deși PSD anunța la inaugurarea pârtiei că va aloca fonduri pentru continuarea lucrărilor. De asemenea, județul Suceava rămâne fără magistrala de gaz Pojorâta – Vatra Dornei. Dar au votat și împotriva realizării de magistrale spre Marginea – Rădăuți, Salcea – Liteni – Dolhasca, Berchișești – Drăgoiești – Moara și fără rețele de distribuție în 50 de localități, cu 80.000 de gospodării. Au votat împotriva amendamentelor pentru rezolvarea problemelor de infrastructură rutieră, împotriva alocării de bani pentru modernizarea drumului Roman – Suceava – Siret, a drumului Suceava – Adâncata – Dorohoi, împotriva continuării modernizării DN 17B pe Valea Bistriței și a lucrărilor pe DN 17A, pe tronsonul Câmpulung – Sadova – Sucevița, și pe DN 2E, pe tronsonul Păltinoasa – Marginea. De asemenea, au fost respinse proiectele prin care solicitam bani pentru realizarea de studii, documentații și lucrări la drumurile naționale și județene în vederea îmbunătățirea siguranței rutiere cu sensuri giratorii și alveole pentru refugiu. Au votat împotriva înființării punctului de trecere a frontierei de la Izvoarele Sucevei, a regularizării râului Suceava în vederea amenajării unei zone de agrement în municipiul reședință de județ. Au votat împotriva închiderii depozitului de deșeuri de la Câmpulung Moldovenesc și împotriva alocării de fonduri primăriilor din Solca și Broșteni, pentru sprijinul unităților medico-sanitare din cele două orașe. Și de asemenea, au votat împotriva amendamentului care prevede compensarea valorilor contractate la proiectele de investiții realizate prin PNDL, ca urmare a prețurilor crescute ca urmare a creșterii salariului minim și a prețului la materii prime”, a enumerat Flutur.

El a arătat că au fost respinse și toate amendamentele cu privire la centurile ocolitoare din județ, inclusiv pentru acordarea de fonduri în vederea începerii studiilor la centura 2 a Sucevei. ”La final am tras o concluzie tristă față de toate aceste voturi împotrivă. Suceava este abandonată, uitată și izolată și cei care au votat împotriva amendamentelor vitale pentru dezvoltarea județului. Si nu este pentru prima data când PSD face așa ceva”, a conchis Flutur.