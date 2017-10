Organizarea Târgului „Produs în Bucovina” în municipiul Cluj Napoca, la finalul acestei săptămâni, a fost apreciată de președintele Consiliului Județean Suceava ca fiind o mare reușită. Gheorghe Flutur a spus că modul de prezentare s-a reușit o foarte bună promovare atât a ofertei turistice a județului, cât și a produselor bucovinene. Flutur a spus că organizarea a fost foarte bună, la fel și vremea, și a dorit să mulțumească bucovinenilor care au participat, respectiv Asociația „Produs în Bucovina”, asociațiile de turism, dar și meșteșugarii și artiștii din toate zonele județului.

„Am avut posibilitatea, aici la Cluj, să facem reclamă Bucovinei, și în special ofertei turistice, care este extraordinară la noi, mai ales că avem peste 16.000 de locuri de cazare. Și nu am ales întâmplătorul Clujul. L-am ales pentru că statisticile arată un procent foarte mare de clujeni, de oameni din Ardeal care vin vizitează și înnoptează în pensiunile și stațiunile turistice din județul Suceava”, a afirmat Flutur.



El a subliniat că întreaga ofertă turistică a județului a fost prezentată în cadrul acestui târg, printre expozanți numărându-se și Direcția Silvică Suceava, care a venit atât cu fructe de pădure și ciuperci, cât și cu poveștile pădurilor din Bucovina. „Și apoi, aici a fost prezentată toată gastronomia renumită, de la murături, ciuperci, produse din carne și lapte, dar și fel de fel de surprize, de la roata olarului și până la cei care produc păstrăv în cobză. Sunt lucruri care cred eu că nu trec neobservate. Și sunt foarte mulți oameni care au stau la rând pentru a cumpăra produse din Bucovina”, a declarat șeful administrației județene.



El a amintit că târgul a fost organizat în cadrul parteneriatului pe care Asociația „Produs în Bucovina” îl are încheiat au Asociația ”Produs de Cluj”. „De fapt Produs de Cluj a apărut după ce în primul meu mandat de președinte am deschis la Cluj Târgul Produs în Bucovina”, a afirmat Flutur. El a mai adăugat că peste două săptămâni, Asociația „Produs de Cluj” va participa la Târgul de Toamnă Bucovina, de la Suceava.



Gheorghe Flutur a mai declarat că aprecieri au primit și artiștii Ansmabluli Profesionist „Ciprian Porumbescu”, dar și , artiștii amatori extrem de talentați din toate zonele județului. „Am văzut aprecieri deosebite pentru autentic venite de la oameni, de la mass media, pentru artiștii noștri din tot județul, formații reprezentative care ne fac cinste nouă, Bucovinei. De aceea sunt mulțumit de participarea foarte bună a echipelor noastre, și de aici încolo las clujenii să vorbească, dar eu cred că de la sine se vede că este o mare reușită ceea ce am făcut noi în aceste zile la Cluj”, a mai spus Flutur.



Pe de altă parte, el a ținut să mai precizeze că participarea la acest târg s-a dovedit a fi un succes și pentru producătorii suceveni, aceștia epuizându-și marfa sâmbătă, în a doua zi a evenimentului, fiind nevoiți să reaprovizioneze pentru a avea ce să vândă și în a treia zi, duminică.