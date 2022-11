Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, consideră că traficul înregistrat până acum prin vama Vicovu de Sus arată oportunitatea deschiderii vămilor de Climăuți, Ulma și Izvoarele Sucevei. „Un lucru bine știut și mult așteptat pentru județul Suceava și regiunea Cernăuți a fost deschiderea Punctului de Trecere a Frontierei (PTF) Vicovu de Sus – Crasna”, a spus Gheorghe Flutur. El a arătat că la două săptămâni de la deschiderea acestei vămi, la care au participat cei doi premieri din România și Ucraina, cifrele arată cât de așteptat era deschiderea acestui punct.

Astfel, Gheorghe Flutur a arătat că în intervalul 10.11.2022, ora 08:00 – 25.11.2022, ora 23.59, valorile traficului înregistrate în P.T.F. Vicovu de Sus au fost:

pe sensul de intrare în România:

– 3.821 persoane (din care 2.539 au fost cetățeni ucraineni);

– 1.364 mijloace de transport (din care 78 au fost camioane);

pe sensul de ieșire din România:

– 3.765 persoane (din care 2.023 cetățeni ucraineni);

– 1.849 mijloace de transport (din care 784 au fost camioane).

„Aceste cifre mai arată și faptul că este oportună deschiderea celorlalte 3 puncte de trecere cu Ucraina la Climăuți, Ulma și Izvoarele Sucevei”, a declarat Flutur.

El a spus că deschiderea punctului Vicovu de Sus dă o nouă perspectiva dezvoltării relațiilor transfrontaliere între primării, ONG-uri, unități școlare, firme private, mai ales dacă se are în vedere noul proiect transfrontalier INTERREG Next România-Ucraina 2021-2027 pentru care sunt prevăzuți 50 de milioane de euro. „Ne pregătim să accesăm fonduri pe domeniul social, mediu, cultural și pentru dotarea și modernizarea punctelor de frontieră. Primăria Vicovu de Sus pregătește deja proiecte comune cu primăria Crasna în domeniile unități școlare, cultură și sanitar. Acum, când se apropie 28 noiembrie, Ziua Bucovinei, faptele vorbesc”, a transmis Gheorghe Flutur.