Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, și-a exprimat regretul față de ceea ce s-a întâmplat la Palatul Administrativ Suceava, care a luat foc în această dimineață. Gheorghe Flutur a spus că fiind o clădire de patrimoniu, Palatul Administrativ din Suceava trebuie salvat foarte repede. „Încă suntem în proces de stingere a acestui incendiu. Îmi pare extraordinar de rău de ceea ce s-a întâmplat. Este o clădire de patrimoniu, cea mai importantă clădire din județul Suceava. Am ajuns și eu de la Gura Humorului în jumătate de oră, ne-am mobilizat și ceea ce este cel mai important este că nu sunt victime. La trei minute au venit pompierii cu o scară și au început autospecialele să stingă incendiu. Acum noi ne organizăm cu o comisie pentru evaluarea exactă a pagubelor. E o mansardă de aproape 2.000 de metri pătrați. Nu știm și aici specialiștii vor spune care este cauza. Mansarda a fost modernizată în 2015, din ce îmi aduc aminte. Există autorizație de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență a acestei clădiri de la Palatul Administrativ. În momentul de față încercăm să limităm pagubele. Noi ne pregătim cu toată lumea de aici, să vedem ce soluții vom avea pentru că probabil va trebui să relocăm o parte din birourile Consiliului Județean și Prefecturii și trebuie găsite alte soluții. Suntem aici ca să salvăm tot ceea ce se poate salva”, a declarat Gheorghe Flutur.

El a spus că a fost „o problemă grea” cu lemnul şi tabla de la mansarda care a luat foc. „Acolo s-a încins căldură foarte mare și până nu s-a spart tabla ca să se poată evacua nu putea să se localizeze acest incendiu. Mai multe vor spune specialiștii. Suntem aici pentru a lupta cu toată suflarea să diminuăm aceste pagube. Și îmi exprim regretul profund pentru tot ceea ce s-a întâmplat”, a mai adăugat preşedintele Consiliului Judeţean.

Gheorghe Flutur a spus că a discutat şi cu ministrul de interne. „Am vorbit cu ministrul de interne, m-a întrebat dacă mai am nevoie de sprijin. Trebuie să facem o evaluare pentru că va trebui să trecem la acoperirea clădirii. Este o clădire de patrimoniu și va trebui să o salvăm foarte repede”, a încheiat Flutur.