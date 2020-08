Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, consideră că judeţul trebuie să treacă de la faza proiectelor de apă, canal, sau drumuri, proiecte care vor fi continuate, la cea de construcţie de autostrăzi pentru a scoate Bucovina din izolare. Declaraţia lui Gheorghe Flutur a fost făcută după ce Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunţat firmele care vor realiza studiile de fezabilitate şi proiectul tehnic pentru porţiunea din Autostrada A7 pe tronsoanele Siret – Suceava şi Suceava – Paşcani. „Începe să devină realitate autostrada A7 Siret – Suceava – Paşcani – Bucureşti. Am făcut multe demersuri, cel puţin în ultimii ani, pentru ca acest vis să înceapă să prindă contur. Ieri CNAIR a anunţat cine sunt câştigătorii licitaţiilor pentru întocmirea studiilor de fezabilitate şi a proiectelor tehnice. Este o mare bucurie. De aici încolo se intră în linie dreaptă”, a spus Gheorghe Flutur. El a adăugat că a discutat astăzi cu ministrul transporturilor despre posibilităţile în care vor putea fi urgentate termenele pentru finalizarea studiilor de fezabilitate şi a proiectului tehnic. „Tot tronsonul de la Siret până la Ploieşti, se află în proiectare în momentul de faţă. Dacă vor fi sprijiniţi de autorităţile locale şi am de gând, Consiliul Judeţean Suceava şi primăriile de pe traseul acestei autostrăzi să-i sprijinim pe cei care fac proiectarea, se poate scurta durata celor 24 de luni cât este prevăzută în contract. De asemenea, CNAIR poartă discuţii în momentul de faţă pentru un contract cadru pentru cadastru şi pentru expropriere. Pentru că lucrările acestea înseamnă despăgubiri către proprietarii terenurilor. De asemenea, se caută soluţii pentru ca această autostradă să fie finanţată, din câte am discutat cu conducerea ministerului, pe acel program de rezilienţă, cum se cheamă, cu Uniunea Europeană”, a arătat Flutur.

El a adăugat că din cele 80 de miliarde de euro pe care România îi va primi de anul viitor, din care pentru autostrăzi, circa 16 miliarde de euro, o sumă de 1,8 miliarde de euro ar urma să fie alocată pentru autostrada Siret – Suceava – Bucureşti. „Pentru mine este foarte îmbucurător că acest traseu este agreat de Comisia Europeană, nu este scump şi nu are restricţii în arii protejate şi situri. Am văzut că pe porţiunea Ploieşti – Focşani proiectantul a terminat lucrarea cu câteva luni mai repede. Acelaşi lucru se poate întâmpla la Suceava cu sprijinul nostru şi categoric se va întâmpla. Dragi suceveni. Guvernul liberal a luptat pentru legătura Moldovei, a Bucovinei, cu capitala ţării, cum a luptat şi luptă pentru legătura Bucovinei şi a Sucevei cu Vestul României şi cu Occidentul. De aceea marile provocări pentru noi în perioada următoare sunt autostrada A7 Siret – Suceava – Bucureşti şi Autostrada Nordului, A17, Suceava – Vatra Dornei – Dej – Satu Mare – Budapesta. Asta înseamnă civilizaţie şi dezvoltare. Şi eu cred că trebuie să trecem de la faza de apa, canal, drumuri, lucrări care bine-nţeles vor continua, la autostrăzi, pentru scoaterea din izolare a Bucovinei şi a judeţului Suceava”, a încheiat Flutur.