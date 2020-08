Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a trecut în revistă proiectele cu finanțare europeană promovate de Consiliul Judeţean Suceava, ca beneficiar unic sau împreună cu parteneri, în acest mandat, arătând că suma lor depășește 600 milioane Euro.

”Vorbim, în primul rând, de proiecte finalizate sau în execuție, 21 la număr, în valoare de 327 milioane Euro, precum și despre proiecte noi depuse la finanțare, în valoare de 290 milioane Euro. Dacă la acestea se adaugă și proiectele europene derulate de UAT-urile din județ, putem trage concluzia că și în acest mandat sunt sume importante atrase din bugetul Uniunii Europene pentru dezvoltarea Județului Suceava”, a spus Flutur.

Din categoria proiectelor în implementare Flutur a amintit proiectul apă-canal, în valoare de 1/4 miliard Euro, de care va beneficia circa 1/3 din populația Județului Suceava. Apoi, finanțare pentru drumurile județene de pe traseul Suceava-Ipotești-Bosanci-Udești-Liteni-Dolhasca și de pe traseul Suceava-Frumoasa-Liteni-Moara-Zaharești-Stroiești-Costâna-Dărmănești, cu o lungime de peste 75 km, în valoare 47 milioane Euro.

”Mai avem ,,Policlinica” Spitalului Județean Suceava – Ambulatoriul nou, în valoare de 6,2 milioane Euro. Avem proiecte pe domeniul muzeelor, cum ar fi Muzeul de Istorie Siret, Muzeul de Artă Suceava sau pe digitizarea patrimoniului cultural al județului Suceava. Prin programe transfrontaliere am atras fonduri în domenii ca sănătatea (dotări), învățământ (reabilitare școli și grădinițe, perfecționare cadre didactice), turism (digitalizare) etc. Avem proiecte pentru realizarea noii Strategii a Județului Suceava și pentru digitalizarea activității din Consiliul Judeţean și avem, de asemenea, un proiect mare pe asistența socială. Printr-un program cu finanțare europeană se asigură dotare la Parcul științific și tehnologic de la Siret. In domeniul gestionării deșeurilor, am folosit fonduri europene pentru construire stații de transfer”,a enumerat președintele CJ Suceava.

El a adăugat că s-au depus deja fișe de proiecte pentru noi finanțări pe fonduri europene. Este vorba, în primul rând, de un portofoliu consistent privind modernizarea a 258 km de drumuri județene, în valoare de 180 milioane de Euro, cum ar fi cele de la Oniceni-Manolea-Dolhești, Udești-Verești-Dumbrăveni, Zvoriștea-Siret, Fălticeni-Pocoleni-Horodniceni-Cornu Luncii, Păltiniș-Dârmoxa-Negrișoara.

”Pentru noul Parc industrial vorbim de accesarea a 30 milioane Euro pentru înființarea și dotarea a șase laboratoare regionale: siguranța alimentară, analiză sol, control calitatea apei și aerului, încercarea materialelor, încercare elemente și structuri de construcții, laborator de cercetare, împreună cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. Un alt proiect se referă la digitalizarea transportului județean – monitorizare, modernizare stații, dezvoltare aplicație integrată cu referire la traseu, orar, bilete etc. Printr-un proiect în domeniul gestionării deșeurilor se vor achiziționa o serie de utilaje și echipamente pentru stația de la Moara”, a menționat Flutur.

La toate acestea se adaugă și implicarea Consiliului Judeţean Suceava în promovarea unor proiecte de mare importanță pentru comunitățile locale.

Este vorba, în primul rând, despre realizarea a 5 magistrale noi de gaz metan, pe lângă magistrala Pojorâta-Vatra Dornei, pe traseele:

– Berchișești-Drăgoiești-Moara, care va deservi peste 12.000 de locuitori

– Pârteștii de Jos-Botoșana-Dărmănești, 12.000 locuitori

– Vatra Dornei – Poiana Stampei, 26.000 locuitori

– Bunești-Liteni-Dolhasca, 12.000 locuitori

– Păltinoasa- Solca-Vicovu de Jos, peste 10.000 de locuitori

Un domeniu de interes, a arătat Flutur, este și cel al îndiguirilor pe zonele cu risc la inundații în județul Suceava. ”Vorbim de un proiect de 45 milioane Euro pentru lucrări pe Râul Suceava și afluenți, de la Ulma până la Dornești-Rădăuți, precum și un proiect pe Râul Moldova de la izvoare până la ieșirea din Județul Suceava”, a precizat Gheorghe Flutur.

Consiliul Județean este parte a unor organisme de acțiune locală, GAL-uri, prin care au fost implementate proiecte cu finanțare europeană în realizarea unor lucrări de infrastructură, achiziționarea de utilaje, diferite amenajări etc. În perioada în care Consiliul Județean Suceava a deținut președinția Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est s-a reușit obținerea de finanțări pentru orașele mici, fiind înființată o nouă axă în acest sens pe POR, Axa 13.

”Pentru mandatul următor Consiliul Judeţean Suceava pregătește o echipă lărgită de specialiști în atragerea și gestionarea de fonduri europene și vom propune înființarea unei Unităţi de Implementare a Proiectelor (UIP) pentru realizarea cu fonduri europene a centurilor ocolitoare de la Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului, Fălticeni și Suceava”, a conchis Gheorghe Flutur.