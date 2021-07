Tronsonul şoselei de centură a municipiului Rădăuţi spre Dorneşti a fost pus în circulaţie din această seară. Anunţul a fost făcut de preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, care a declarat că firma care a construit şoseaua de centură a municipiului Rădăuţi a finalizat lucrările pe breteaua spre Dorneşti, care asigura legătura cu sensul giratoriu din zona respectivă. Gheorghe Flutur a spus că lucrările pe acest tronson au fost întârziate din cauza unor probleme legate de o reţea de gaze naturale. „Salut implicarea în finalizarea lucrărilor a constructorului şi a Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere”, a spus Flutur. El a spus că a avut mai multe discuţii cu CNAIR şi constructorul pentru a urgenta aceste lucrări, explicând importanţa pe care o are deschiderea circulaţiei pentru traficul greu pe tot traseul centurii Rădăuţilor. Gheorghe Flutur a precizat că în momentul de faţă se poate circula pe tot traseul şoselei de centură care înconjoară acest municipiu.

, 4.0 out of 10 based on 3 ratings