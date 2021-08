Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu și chef Cătălin Scărlătescu au deschis în mod oficial Festivalul „Povești Medievale în Cetatea de Scaun a Sucevei”. Pentru început, cei trei au vizitat atelierele trupelor medievale prezente la ediția de anul acesta al evenimentului, după care deschiderea oficială a avut loc în curtea interioară a Cetății de Scaun. Pentru început, Emil Ursu le-a mulțumit tuturor celor prezenți pentru că se află în Cetatea de Scaun „pentru o nouă provocare a Sucevei, o nouă provocare medievală”.

Flutur: „Eu sper să intrăm în normalitate și să redevenim campionii festivalurilor medievale”

Invitat să ia cuvântul, președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a spus că astăzi are loc deschiderea „așa în pandemie” a celei de-a 14-a ediție a festivalului medieval din Cetatea de Scaun a Sucevei. „Vă salut cu drag și cu respect pe toți. Văd turiști, lume din diaspora, localnicii. Anul trecut așa au fost vremurile nu s-a putut. Încercăm o variantă un pic mai redusă și ne cerem scuze. Puteam să o facem și mai dezvoltată, dar restricțiile ne-au obligat să fim prudenți. Cu toate acestea ne dezmorțim și vreau să le mulțumesc artiștilor care au venit din mai multe zone din țară și din străinătate la acest festival de la Suceava. Eu sper să intrăm în normalitate și să redevenim campionii festivalurilor medievale”, a declarat Flutur. El a subliniat faptul că Cetatea de Scaun a Sucevei este kilometrul zero al turismului de la Suceava. „După ce noi am renovat-o, cetatea a adus minim 200.000 de turiști în fiecare an în Suceava”, a mai afirmat Gheorghe Flutur.

El a ținut să-i invite pe suceveni și pe turiștii din județ să fie prezenți și la Putna, acolo unde la finalul acestei săptămâni se aniversează 150 de ani de la Marea Serbare a Românilor din 1871. „Dacă dăm timpul în urmă cu 150 de ani, sunt convins că studenții care mergeau în drum spre Putna, în frunte cu Mihai Eminescu, Slavici și ceilalți au poposit la cetatea marelui Ștefan. Noi, poimâine, sărbătorim la Putna, și vă invităm, 150 de la marea Sărbătoare de la Putna, Ierusalimul Neamului Românesc, în amintirea marelui Ștefan. Vă doresc ședere plăcută în cetatea marelui Ștefan și vă așteptăm la Putna”, a mai spus Gheorghe Flutur.

Pe de altă parte, el le-a reamintit celor prezenți că la ediția de anul acesta a festivalului medieval este prezent și chef Cătălin Scărlătescu, precizând că „vrem să dăm un semnal legat de gastronomie. Și chiar această gastronomie cu iz medieval am rugat să fie pusă în valoare în această perioadă”.

Chef Scărlătescu: „Chiar îmi doresc ca țara asta să se reumple de români”

În cuvântul său, chef Cătălin Scărlătescu i-a invitat pe cei care vor vizita festivalul să vină să guste din mâncărurile gătite în parcul cetății. „Atâta istorie are Moldova, Bucovina, că nu puteam să nu facem și noi ceva de mâncare la nivelul istoriei. Nu știu cât de medievală e mâncarea mea, dar e adaptată la zilele noastre. Gătim cu mai multe ingrediente decât găteau ei pe vremea lor. Și vreau să mai spun ceva. Sunt mulți veniți de afară. Foarte mulți veniți de afară. Eu mi-aș dori foarte tare să veniți și să rămâneți aici. Chiar îmi doresc ca țara asta să se reumple de români și în bucătărie să mai lucrez și cu românii. Vă aștept la masă, vă aștept să vedeți tot ce a făcut domnul Ursu aici, tot ce au făcut acești oameni care muncesc de câteva zile bune pentru ca voi să simțiți cam ce au simțit străbunii voștri”, a spus Cătălin Scărlătescu.

Festivalul „Povești Medievale în Cetatea de Scaun a Sucevei” se va desfășura până duminică, 15 august.