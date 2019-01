În luna martie, o delegație suceveană, condusă de președintele Consiliului Județean Gheorghe Flutur va participa la un schimb de experiență în landul austriac Steiermark. Asta, la invitația unor membri din Parlamentul Austriei care în toamna anului trecut au fost aici. Schimbul de experiență va avea loc în domeniile turism, transport aerian, industrie, cultură, sănătate și silvicultură, iar vizita trebuie aprobată de consilierii județeni. Proiectul este înscris pe ordinea de zi a reuniunii din 30 ianuarie a deliberativului județean. Din delegație vor mai face parte un consilier de la Cabinetul, președintelui Flutur, un reprezentant al Serviciului Turism, un translator, un conducător auto și 21 de persoane de la Centrul Cultural Bucovina. Pentru reprezentanții CJ suma necesară pentru acoperirea cheltuielilor de transport, asigurări de sănătate, diurnă și cazare este de 28.500 de lei. Banii vor proveni din bugetul propriu al județului. Reprezentanții Centrului Cultural Bucovina își vor suporta cheltuielile de deplasare din bugetul propriu.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating