Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur și ministrul culturii, Bogdan Gheorghiu, au participat, astăzi, de Ziua Bucovinei, la recepționarea lucrărilor de restaurare a picturii murale a bisericii Sfântul Nicolae din satul Bălinești. Lucrările de restaurare au început în urmă cu 14 ani, valoarea lucrărilor ridicându-se la suma de 3,185 milioane de lei.

După ce au vizionat picturile restaurate, președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a spus că „nu se putea mai frumos decât să fii într-o biserică veche, cu o încărcătura istorică creştină extraordinară, astăzi, 28 noiembrie de Ziua Bucovinei. Aşa le-a rânduit bunul Dumnezeu. Şi port în piept această insignă cu Ziua Bucovinei, pentru că Bucovina este recunoscută ca un ţinut al mănăstirilor, un ţinut al toleranţei, un ţinut în care s-au conservat şi iată că istoria ne-a dat să avem cele mai importante monumente UNESCO, în primul rând”, a precizat Flutur. El a subliniat faptul că în județul Suceava sunt 85 de biserici monumente istorice. „Avem o densitate uriaşă de monumente istorice. Şi poate nu întâmplător se vorbea aici că lucrările de restaurare au început în 2006. Eu eram ministru în 2006 şi astăzi tot un ministru de la Suceava anunţă după o perioadă de timp, de 14 ani, finalizarea acestei etape de restaurare de la Bălineşti. Nu cred că este întâmplător. Ca preşedinte al Consiliului Judeţean am înţeles, chiar din primul mandat, de importanţa bisericii de la Bălineşti şi faptul că avem obligaţia să îl scoatem în faţă. Nu multă lume ştie de istoria adevărată şi de valoarea uriaşă a acestor picturi care sunt egale cu celelalte ctitorii Ştefaniene din judeţul Suceava. Şi am alocat fonduri încă de atunci. Bineînţeles că niciodată nu este suficient, dar astăzi sunt foarte emoţionat şi bucuros că putem să participăm la inaugurarea acestor lucrări. Şi felicit restauratorii, cercetătorii care cu lacrimi în ochi ne prezentau astăzi aici povestea acestei ctitorii Ştefaniene extraordinare. Eu plec de aici încărcat de emoţii şi cu o obligaţie uriaşă să fac eforturi ca aceste monumente să intre în circuitul turistic cel dezvoltat, care este la Voroneţ, la Putna, Suceviţa, Moldoviţa. Şi Bălineştiul nu trebuie ocolit”, a declarat preşedintele CJ Suceava. El a spus că şi biserica din Pătrăuţi, dar şi cele din Probota şi Slatina, care nu sunt în Bucovina istorică, vor fi promovate mult mai intens în perioada următoare. „Astăzi, de Ziua Bucovinei, o spun ca un angajament că vom organiza aceste lucruri. Mai ales că noi ne pregătim cu lucruri frumoase în viitor. Nu departe de aici se intră în linie dreaptă cu construcţia autostrăzii A7 Siret – Suceava – Bucureşti. Oare turistul care va pleca din Bucureşti spre Bucovina, spre Nordul Ţării, nu va dori să ştie mai mult unde să meargă? Cea mai îndepărtată, nordică bisercică cu pictură de o valoare extraordinară o putem găsi aici, nu departe de Siret, capitală veche a Moldovei, la Bălineşti. Încă o dată vă mulţumesc domnilor restauratori. Domnule ministrul Bogdan Gheorghiu vă felicit pentru că aţi avut curajul şi aţi insistat pentru finalizarea lucrărilor. Am fost împreună cu dumneavoastră şi la Suceviţa. Să dea Dumnezeu să aveţi bifate cât mai multe astfel de acţiuni şi de investiţii care sunt extrem de necesare. Numai în judeţul Suceava mă gândesc că ar trebui în anii viitori să prindem o listă întreagă de monumente care aşteaptă. Avem urgenţe peste tot. Dar o biserică, o pictură neîntreţinută, cum spunea Înalt Presfinţitul Pimen, este ca un bolnav neîngrijit. Noi avem obligaţia morală să îi îngrijim”, a încheiat Gheorghe Flutur.