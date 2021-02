În ședința de luni, 8 februarie, de la Compania Națională de Autostrăzi și Infrastructură Rutieră s-a analizat evoluția lucrărilor pe tronsoane la autostrada A7 Siret-Suceava-Pașcani-București, a anunțat președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. El a precizat că este vorba de cinci tronsoane. Flutur a arătat că pentru tronsonul Ploiești-Buzău studiul geo a fost predat și se află în analiză, dosarul pentru mediu a fost depus și se așteaptă aprobarea lui până în 15 februarie 2021 iar documentațiile pentru obținerea avizelor de la Arii Protejate și de la Cultură au fost depuse, astfel încât pe 1 mai 2021 să fie lansate licitațiile. ”Pentru tronsonul Buzău-Focșani a fost depus memoriul de mediu iar studiul geo va fi gata la 1 martie 2021. Documentațiile pentru obținerea avizelor vor fi depuse până în data de 18 februarie 2021, astfel încât Studiul de Fezabilitate să fie avizat în luna mai, acordul de mediu să fie obținut până în 22 iunie 2021, iar în luna august să lansăm licitațiile. Pentru tronsonul Focșani-Bacău memoriul de mediu va fi depus până la 22 februarie 2021. De asemenea, s-a realizat analiza confortului optic și de vizibilitate, iar studiul geo va fi terminat în toamnă. Pentru tronsonul Bacău-Pașcani astăzi a fost depus memoriul de mediu și au avut loc întâlniri cu Apele Române și CFR în vederea depunerii documentațiilor pentru avize. În fine pentru tronsonul Pașcani-Suceava-Siret a fost predată analiza multi criterială (AMC)”, a completat președintele Consiliului Județean Suceava.

