Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, i-a prezentat ia tradițională din Bucovina unui oficial UNESCO prezent la finalul săptămânii trecute la manifestările organizate de la Cetatea de Scaun în cadrul Programului Ștefanian. Este vorba despre Secretarul General al Comisiei Naționale UNESCO Filipine, Lila Shahani, care are rangul de director general în cadrul Ministerului Afacerilor Externe filipinez. Prezentă în județul Suceava, Lila Shahani a vizitat toate monumentele UNESCO, iar în cursul zilei de duminică a fost prezentă în Cetatea de Scaun a Sucevei, acolo unde a avut o întâlnire cu președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur.

În cadrul discuțiilor, șeful administrației județene i-a transmis oficialului filipinez că județul Suceava și Bucovina sprijină introducerea în Patrimoniul Mondial UNESCO a iei tradiționale românești, prin proiectul intitulat „Cămeșă cu altiță”. Prezentă în Suceava, Lila Shahani a discutat cu mai mulți meșteșugari care cos costume populare tradiționale. Prezent alături de Lila Shahani, președintele CJ Suceava i-a explicat semnificația elementelor de port popular și a simbolurilor de pe costumele tradiționale, oferindu-i în dar o ie autentică din Bucovina. „Doamna Lila Shahani a fost extrem de încântată de discuțiile pe care le-a avut cu meșterii populari, fotografiindu-se alături de cei care erau îmbrăcați în costume tradiționale. Iar în discuțiile avut, i-am transmis oficialului UNESCO faptul că județul Suceava și Bucovina acordă tot sprijinul pentru introducerea iei tradiționale în patrimoniul mondial”, a spus Flutur. El a adăugat că în cadrul întâlnirii i-a transmis oficialului filipinez că administrația județeană pregătește documentația necesară pentru includerea în lista UNESCO a mai multor obiective din județul Suceava.

Gheorghe Flutur a amintit că la finalul săptămânii trecute, la Institutul Național al Patrimoniului o scrisoare oficială prin care administrația județeană își anunță intenția de a promova în patrimoniul UNESCO a Mănăstirii Dragomirna. Președintele CJ Suceava a adăugat că un alt obiectiv pentru care se intenționează demararea procedurilor pentru includerea în patrimoniul mondial este Parcul Național Călimani, împreună cu pădurea Codrii Seculari de la Slătioara. Flutur a amintit că și Muzeul Bucovinei a finalizat recent documentația pentru introducerea civilizației Precucuteni – Cucuteni – Tripoli în lista UNESCO.