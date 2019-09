Prezent, astăzi, la deschiderea noului an academic la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, președintele Consiliului Județean Gheorghe Flutur a salutat înființarea de noi specializări, între care cea de Asistență medicală generală. El și-ar dori ca în curînd în cadrul USV să funcționeze și o Facultate de Medicină, pentru ca Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” să fie transformat în spital clinic. Pe de altă parte, președintele Flutur a spus că va susține continuarea și dezvoltarea colaborării cu USV, și a precizat că săptămîna viitoare va fi la Munchen, la Tîrgul Exporeal, unde va promova Parcul industrial Bucovina 1 ce ar urma să fie amenajat în vecinătatea Aeroportului de la Salcea. El a solicitat universității sucevene să devină partenerul CJ în dezvoltarea județului nostru și a regiunii de Nord-Est pentru a elimina decalajele față de celelalte regiuni.

