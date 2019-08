Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că își dorește dezvoltarea parteneriatelor economice între Bucovina, Germania și Franța. Gheorghe Flutur a făcut această declarație după ce l-a primit, pe Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava, noul președinte al regiunii germane Schwaben, Martin Sailer. Acesta, alături de membrii delegației din Schwaben, a ajuns la Suceava cu zborul Memmingen – Suceava, pentru a participa la competiția de fotbal „Patru regiuni pentru Europa. După ce l-a întâmpinat la aeroport. Gheorghe Flutur a amintit că Suceava găzduiește, zilele acestea, a optsprezecea ediție a campionatului internațional de fotbal pentru juniori „Patru regiuni pentru Europa, la care vor participa echipe din Suceava, regiunile Schwaben și Cernăuți, din Germania, respectiv Ucraina, precum și din departamentul Mayenne din Franța.

„Săptămâna aceasta suntem gazde noi și avem peste 200 de delegați, reprezentanți politici, noul președinte din regiunea Schwaben, domnul Martin Sailer, care a venit cu o echipă de consilieri regionali din această frumoasă regiune germană. Este și reprezentantul din Mayenne, o regiune la fel de frumoasă, cu o delegație consistentă, precum și cei de la Cernăuți, președintele și guvernatorul regiunii. Cu dumnealor sunt echipe de sportivi, tineri care vor cânta în momentele festive melodii din țările lor și dincolo de asta ne întâlnim să discutăm parteneriate. Noi Suceava ne-am înfrățit cu regiunea Schwaben în anul 1998 și de atunci se cunoaște acest parteneriat în domeniul sănătății, a școlilor speciale, a spitalelor de psihiatrie, în domeniul cultural, economic și al universităților”, a declarat Gheorghe Flutur.

El a precizat că în continuare sunt foarte multe lucruri de rezolvat, în condițiile în care trebuie să fie continuate proiectele deja începute. „Dorim să continuăm aceste proiecte. Azi voi primi peste 200 de delegați la palatul administrativ, unde vom discuta despre viitoarele parteneriate, pentru că eu cred că merită să continuăm și să ținem legăturile și mai strâns. Aș încheia prin a spune că deși nu s-a realizat încă o autostradă între Est și Vest, pe calea aerului este cursa de avion Suceava – Memmingen, care circulă plină. Și cu această cursă a venit delegația germană care e foarte bucuroasă că a ajuns aici. Și sperăm să aducem și oameni de afaceri și investitori pentru parteneriate economice între Bucovina, Germania și Franța”, a mai declarat Flutur.